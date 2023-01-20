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Gecce Magazin Haberleri

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!

Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu çiftinin dört yıllık ilişkilerine nokta koyması sonrası gözlerin çevrildiği 'Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, haftalardır magazin gündeminden düşmüyor. Üç oyuncu da ihanet dedikodusunu yalanlarken, 'Şahmaran' dizisindeki rol arkadaşı hakkında bir açıklama da Serenay Sarıkaya'dan geldi.

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2023 15:22

Afra Saraçoğlu (25) ile Mert Yazıcıoğlu (29), 'ihanet' dedikodularının gölgesinde ayrıldıklarını duyurmuştu. Güzel oyuncu, "Kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz" demişti. Ayrılığın nedeni olarak gösterilen Mert Ramazan Demir ise "Bizim Afra ile samimiyetimiz zaten yeni değil, çok eski arkadaşız" açıklamasını yapmıştı. 'Şahmaran' dizisinin lansmanına da magazin gündeminden düşmeyen ayrılık damga vurdu. 

LANSMAN PARTİSİNDE BULUŞTULAR

Hünkar Suyu Korusu’nda gerçekleşen lansmana; başroller Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yanı sıra dizinin oyuncuları Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan, Ece Ertez katıldı. Oyuncu kadrosunun yanı sıra gecede dizinin senaristi Pınar Bulut, yönetmeni Umur Turagay, yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar katıldı.

"SİZ ÇOK FENASINIZ"

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu hakkında çıkan haberlerin sorulması üzerine Serenay Sarıkaya, "Ben size Mert'i yedirmeyeceğim. Siz çok fenasınız" diyerek kahkaha attı.

124 BİN TL!

Güzel oyuncu, gecceye değeri 124 bin TL bir özel tasarım elbise ile katıldı.

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