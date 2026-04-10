Serenay Sarıkaya ile Hollywood Yıldızı Barbie Ferreira Pişti Oldu

Moda dünyasında ve sosyal medya platformlarında fırtınalar estiren Serenay Sarıkaya, stil tercihlerindeki başarısını bir kez daha kanıtladı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda katıldığı görkemli bir davette giydiği elbiseyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak bu özel tasarım, aylar sonra Hollywood’un parlayan yıldızlarından birinin üzerinde görülünce kıtalararası bir moda düellosu başladı. İki başarılı ismin aynı kıyafetle sergilediği farklı tarzlar, moda takipçilerini ikiye böldü.

Dilara Fındıkoğlu İmzasını Dünya Tanıyor

Serenay Sarıkaya’nın bir ödül gecesi için seçtiği bu iddialı elbise, dünyaca ünlü Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzasını taşıyor. Siyah renkli, vücudu tamamen saran ve korse detaylarıyla öne çıkan tasarım, deri dokunuşlarıyla modern bir zırhı andırıyor. Sarıkaya, bu elbiseyi tercih ettiğinde "güçlü kadın" imajıyla büyük bir aura yaratmış ve uzun süre magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı. Oyuncunun kendine has duruşu ve sade makyajıyla birleşen kıyafet, Türkiye’de moda otoritelerinden tam not almıştı.

Hollywood Cephesinden Barbie Ferreira Hamlesi

Aynı özel tasarım, bu kez Los Angeles sokaklarında ve kırmızı halıda boy gösterdi. Dünyaca ünlü gençlik dizisi Euphoria ile yıldızı parlayan Barbie Ferreira, yeni filmi "Faces Of Death"in galası için aynı Dilara Fındıkoğlu elbisesini seçti. Ferreira, kıyafeti daha dikkat çekici aksesuarlar ve farklı bir saç stiliyle yorumlayarak Los Angeles’ta kameralara poz verdi. Tasarımın iki farklı vücut tipinde ve iki farklı enerjide sergilenmesi, moda dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı.

Sosyal Medyada "Hangisine Daha Çok Yakıştı?" Tartışması

İki ünlü ismin fotoğraflarının yan yana gelmesiyle birlikte dijital platformlarda yorum yağmuru başladı. Kullanıcılar, kıyafetin Serenay Sarıkaya üzerindeki asil ve sert duruşu ile Barbie Ferreira üzerindeki feminen ve iddialı duruşunu kıyaslamaya başladı. Bir kesim Sarıkaya’nın zarafetini ön plana çıkarırken, diğer kesim Ferreira’nın cesur stilini daha etkileyici bulduğunu dile getirdi. Farklı ülkelerden iki yıldız ismin aynı Türk tasarımcının elbiselerini tercih etmesi ise moda dünyasında Dilara Fındıkoğlu’nun küresel başarısı olarak nitelendiriliyor.