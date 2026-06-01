Serdar Ortaç’tan Ebru Gündeş’e Mesaj

Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş arasındaki küslük uzun yıllardır magazin gündeminde yer alıyordu. Bir dönem aynı sahneyi paylaşan ve yakın dostluklarıyla bilinen ikili yaşanan kırılmaların ardından iletişimi tamamen kesmişti.

Aradan geçen yıllar boyunca taraflardan net bir barış adımı gelmedi. Ancak son gelişmeler bu sessizliğin değişmeye başladığını gösterdi.

Geçmişteki Kırılma Noktaları Hâlâ Hatırlanıyor

İkilinin arasındaki gerginlik 2013 yılına dayanan olaylarla başlamıştı. O dönem yaşanan gelişmeler dostluğun yönünü değiştirmişti. Yanlış anlaşılmalar ve üçüncü kişilerin etkisi ilişkilerin tamamen kopmasına neden olmuştu.

Zaman içinde her iki isim de farklı platformlarda konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Serdar Ortaç geçmişte yaşananların iletişim eksikliği ve yanlış aktarımlardan kaynaklandığını dile getirmişti. Buna rağmen uzun süre barış adımı gelmedi.

“Saygı Konseri” Gündemi Yeniden Hareketlendirdi

Son dönemde Oğuzhan Uğur’un hazırladığı “Saygı” konser serisinin yeni isminin Serdar Ortaç olması dikkatleri yeniden ünlü sanatçıya çevirdi. Proje Ortaç’ın müzik kariyerine özel bir saygı niteliği taşıyor.

Etkinlik hazırlıkları sürerken gözler Ebru Gündeş’in sahnede yer alıp almayacağına çevrildi. Bu konuda resmi bir açıklama gelmedi ancak beklenti giderek arttı.

Sosyal Medyada Gelen Mesaj Dikkat Çekti

Serdar Ortaç sosyal medya hesabında Ebru Gündeş ile geçmişte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı “Gel artık Ebru” ifadesi kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Bu paylaşım uzun süredir devam eden küslüğün sona erebileceği yönünde yorumlara neden oldu. Kullanıcılar iki sanatçının yeniden bir araya gelme ihtimalini tartışmaya başladı.

Gözler Ebru Gündeş’te

Ortaç’ın bu adımı sonrası tüm dikkat Ebru Gündeş’e çevrildi. Ünlü sanatçının nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Şimdilik sessizliğini koruyan Gündeş’in vereceği olası tepki magazin gündeminin yeni başlığı olacak gibi görünüyor.