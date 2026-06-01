Mustafa Sandal’ın Bacanağı Serbest!

Mustafa Sandal’ın eski bacanağı olarak kamuoyunun tanıdığı Hüsnü Kerem Şen İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında tahliye edildi. Kasten öldürme başta olmak üzere birden fazla suçlamayla yargılanan Şen hakkında mahkeme tutukluluk süresini ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate aldı.

Mahkeme Şen’in başka bir dosyada tutuklu ya da hükümlü olmaması halinde serbest bırakılmasına hükmetti. Bu karar davanın seyrinde yeni bir tartışma başlığı oluşturdu.

Elektronik Kelepçe ve Sıkı Kontrol Tedbiri

Tahliye kararının ardından mahkeme Şen hakkında ağır adli kontrol şartları uyguladı. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.

Kararda Şen’in adli kontrol şartlarını ihlal etmesi halinde yeniden tutuklanabileceği de açık şekilde belirtildi. Bu durum dosyanın tamamen kapanmadığını ve sürecin devam ettiğini ortaya koydu.

Çeşme Olayı Yeniden Gündemde

Şen’in adı ilk kez 2023 yılında İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşanan silahlı olayla gündeme gelmişti. Bir eğlence mekanında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Olay silahlı çatışmaya dönüştü ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Soruşturma dosyasında Şen’in olay sırasında bölgede bulunduğu ve silah kullandığı iddiaları yer aldı. Bu iddialar mahkeme sürecinin en kritik başlıkları arasında gösterildi.

Yeni Görüntüler Tartışmayı Büyüttü

Kasten öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla yargılanan ve kırmızı bültenle yakalandıktan sonra tutuklanan Hüsnü Kerem Şen, mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi.



Şen hakkında elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli… pic.twitter.com/MMsoxw01LG — Yedi23haber (@Yedi23haber) June 1, 2026

Tahliye kararının ardından dosyaya yeni görüntüler girdi. Çeşme’deki olay anına ait olduğu belirtilen kayıtlar iki grup arasındaki gerilimi açık şekilde gösterdi. Görüntülerde silahlı çatışma anları dikkat çekti.

Kamuoyuna yansıyan bu kayıtlar yargı sürecine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada kararın zamanlaması ve delil durumu üzerine yoğun yorumlar yapıldı.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Şen hakkında yalnızca Çeşme olayı değil farklı iddiaların yer aldığı başka dosyalar da bulunuyor. Tehdit yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamalarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Mahkeme süreci devam ederken tahliye kararı dosyanın kapanmadığını açık şekilde gösterdi. Yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte davanın ilerleyen aşamalarında daha sert tartışmaların yaşanması bekleniyor.