Serdar Ortaç, Tarkan'a küfür etti! Ortalık karıştı!

Son dönemde TikTok platformunda sık sık canlı yayınlar yaparak gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bu kez Tarkan'a yönelik ettiği küfürle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde açtığı bir canlı yayında iddiaya göre oldukça alkollü olan Ortaç, yayına katılan bir kullanıcının "Serdar Ortaç mı, Tarkan mı?" şeklindeki sorusuna sinirlenerek Tarkan'a küfür etti.

Olayın ardından Serdar Ortaç'ın yardımcısı, şarkıcının elindeki telefonu alarak canlı yayını kapattı. Ancak, yaşananlar sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki çekti. Kullanıcılar, Serdar Ortaç'ın bu tutumunu "yakıştıramadıklarını" belirterek tepkilerini dile getirdi.

Serdar Ortaç ve Tarkan arasında yaşanan bu olay, müzik dünyasının önemli isimleri arasındaki ilişkilerin gündeme taşınmasına sebep oldu. Özellikle Ortaç'ın alkollü bir şekilde yapılan canlı yayında Tarkan'a yönelik küfürlü saldırısı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.



