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Serdar Ortaç sahnede talihsiz bir kaza geçirdi

Serdar Ortaç, önceki gün konser esnasında yaşadığı talihsiz kaza ile yürekleri ağızlara getirdi.

Serdar Ortaç sahnede talihsiz bir kaza geçirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2022 11:13

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam hayranları ile bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç'ın konseri esnasında herkesi korkutan talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü şarkıcı Ortaç konser esnasında sahnede bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan Ortaç, konserine kaldığı yerden devam etti.

Tv100'ün haberine göre, Serdar Ortaç o sırada şunları söyledi: "Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama nasıl güzel düştüm... Bırak ben Gülben miyim?" 

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