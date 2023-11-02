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Şenay Gürler'in 'olmazsa olmazları'nı sıraladı!

Ünlü oyuncu Şenay Gürler, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Son dönemde dijital platformlarda yayınlanan dizilerde başarılı performans sergileyen Gürler, gelecekte beklenmeyen karakterlere hayat verebileceğini ifade etti.

Şenay Gürler'in 'olmazsa olmazları'nı sıraladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2023 11:04

Oyuncu Şenay Gürler, Nişantaşı'nda kendisini sete götürecek aracı beklerken basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Gürler, projeleri kabul ederken kendisi için önemli olan unsurları paylaştı. "Senaryonun bana hitap eden yanlarının olması, karakteri ve senaryoyu sevmem gerekiyor. Yapım şirketi ve oyuncu arkadaşları da tabii ki önemli ama en önce senaryo" dedi.

Farklı karakterleri canlandırmaktan hoşlandığını ve sıradışı rolleri üstlenmeye hazır olduğunu belirten Gürler, "Benden beklenmeyen bir karakteri de oynarım. Ama senaryo beni mutlu etmiyorsa, o rolü kabul etmem. 'Bunu oynamam, şunu oynamam' gibi bir durumum yok" diye konuştu.

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