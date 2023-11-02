Şenay Gürler'in 'olmazsa olmazları'nı sıraladı!

Oyuncu Şenay Gürler, Nişantaşı'nda kendisini sete götürecek aracı beklerken basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Gürler, projeleri kabul ederken kendisi için önemli olan unsurları paylaştı. "Senaryonun bana hitap eden yanlarının olması, karakteri ve senaryoyu sevmem gerekiyor. Yapım şirketi ve oyuncu arkadaşları da tabii ki önemli ama en önce senaryo" dedi.

Farklı karakterleri canlandırmaktan hoşlandığını ve sıradışı rolleri üstlenmeye hazır olduğunu belirten Gürler, "Benden beklenmeyen bir karakteri de oynarım. Ama senaryo beni mutlu etmiyorsa, o rolü kabul etmem. 'Bunu oynamam, şunu oynamam' gibi bir durumum yok" diye konuştu.