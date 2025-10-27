Sena Şener'den 10. Yıl Kutlaması

Sena Şener, kısa sürede kaleme aldığı ve dinleyicilerin kalbinde yer eden şarkılarıyla, Harbiye’deki bu özel gecede izleyicilerine unutulmaz bir müzikal yolculuk yaşattı. Benzersiz vokali, özgün tarzı ve yüksek enerjili sahne performansıyla dinleyicilerini mest eden sanatçıya sahnede Tuna Kiremitçi, Hakan Şener, Erkan Oğur, Güneş, Keremcem ve Umut Kaya gibi önemli isimler eşlik etti.

Konserin başında seyircilerine duygusal bir konuşma yapan genç sanatçı, “Şimdi müziğimi paylaşmaya başlayalı 10 yıl oldu. Bu zaman diliminde çok yol aldım. 60 kişilik yerlerde çalarak başladım. Orada herkesin gözünün içine bakarak çalarken çok mutluydum. Geriye bakınca tecrübeyi, yaşanmışlıkları ve geçmişi görüyorum. Bugün de aynı mutluluğu yaşıyoruz.” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Gece, “Kaybettiklerimi Geri Ver” şarkısıyla güçlü bir açılış yapan Sena Şener’in 3 yıl sonra Tuna Kiremitçi ile birlikte söylediği “Birden Geldin Aklıma” performansıyla devam etti.

Bazı şarkılarda sahnede yer alan yaylı grubu geceye ayrı bir derinlik kattı.

Konserin en duygusal anı ise sanatçının babası Hakan Şener’in, buzukisiyle eşlik ettiği ve Yunanca seslendirilen “Hasret” performansı oldu.

Gecenin sonlarına doğru sahneye çıkan Güneş ile “Porselen Kalbim”, Keremcem ile “Benimle Yan” şarkılarını seslendiren Sena Şener, müzikal çeşitliliğini ve sahne gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Genç sanatçı ayrıca sosyal medya üzerinden düzenlediği yarışmada birinci olan hayranını sahneye davet ederek birlikte “Sevmemeliyiz” şarkısını söyledi.

Kapanışta ise, Sena Şener’i uluslararası müzik listelerine taşıyan hit şarkısı “Feel” büyük bir coşkuyla seslendirildi. Bu performansta kendisine Umut Kaya eşlik etti ve Harbiye’yi dolduran binlerce müziksever unutulmaz bir final yaşadı.