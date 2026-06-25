Selma Konak’tan Yürek Yakan Volkan Konak İtirafı! “Atletiyle Uyuyorum”

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak 2025 yılında KKTC’de sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Bu acı kaybın üzerinden zaman geçse de ailesi ve özellikle eşi Selma Konak için acı hâlâ taze.

Sanatçının vefatının ardından geçen süreçte ailesi zaman zaman duygusal paylaşımlar yaparak özlemlerini dile getirdi. Özellikle özel günlerde yaşanan eksiklik bu acıyı daha da görünür hale getirdi.

Selma Konak’tan Duygusal Açıklamalar

Selma Konak katıldığı bir programda eşine duyduğu özlemi oldukça samimi ve duygusal sözlerle anlattı. Konuşması sırasında zaman zaman duygulanan Konak yaşadığı sürecin kendisi için hâlâ çok zor olduğunu ifade etti.

En çok dikkat çeken sözlerinden biri ise eşine ait bir eşyayla ilgiliydi. Selma Konak Volkan Konak’ın bir atletiyle uyuduğunu söyleyerek aslında özleminin ne kadar derin olduğunu anlattı.

Hastane Sürecini Anlatırken Duygulandı

Selma Konak eşinin vefat sürecine dair anılarını da paylaştı. Hastane sürecinin kendisi için çok ağır geçtiğini söyleyen Konak o günleri hatırlarken duygusal anlar yaşadı.

Eşinin isminin tabut üzerinde yazılı olduğunu gördüğünde yaşadığı şoku ve acıyı da anlattı. O anlarda hissettiği duyguların hâlâ taze olduğunu söylemesi dinleyenleri de oldukça etkiledi.

“Onu Hâlâ Yanımda Gibi Hissediyorum”

Konuşmasının en çarpıcı kısmı ise Volkan Konak’a duyduğu özlem oldu. Selma Konak onun eşyalarını sakladığını ve bazılarını hiç kaldırmadığını ifade etti.

Hatta bazı eşyalarıyla uyuduğunu söylemesi yaşadığı bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Onu rüyasında gördüğünü ve bu anların kendisi için hem zor hem teselli edici olduğunu da dile getirdi.

Sevenlerini Duygulandıran Anlar

Selma Konak’ın bu açıklamaları kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kişi yaşadığı acıya ortak olduklarını ve sözlerinin çok etkileyici olduğunu paylaştı.

Volkan Konak’ın ardından geçen zamana rağmen bu bağın kopmaması sevenlerini ve dinleyenleri derinden etkiledi. Selma Konak’ın anlattıkları büyük bir aşkın ardından kalan derin bir özlemi gözler önüne serdi.