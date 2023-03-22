Selin'den yeni albüm müjdesi!

Bu özel sayıda Baturalp Yılmaz'ın objektifine poz veren Selin, Aslı Asil'in moda direktörlüğünde ve Damla Hasanreisoğlu'nun moda editörlüğünde verdiği pozda ise güçlü kadın imajını adeta yaşatıyor.

Röportajda kadınlara mesaj gönderen Selin: '' Kızlar! Hiç kimseye değerinizle ilgili yorum yapmasına izin vermeyin çünkü değerinizi en iyi bilen kişi sizsiniz.'' dedi.

Soruları içtenlikle yanıtlayan Selin, doğduğu andan itibaren evde hep müzik olduğunu ve henüz 7 yaşındayken ilk kaydının alındığını paylaşarak, babası Selim Geçit ile birlikte kurdukları YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı cover videolar ile ilgi gördüğünü dile getirdi.

Londra'da müzik eğitimi alarak her daim kendini gelişmek istediğini söyleyen sanatçı, Paranoya isimli yeni bir konsept albüm üzerinde çalıştığını da dinleyicilere müjdeledi.Yakın zaman sonra yayınlanacak yeni albümü ''Paranoya''yı yazma sebebinin ise pandemiyle birlikte yaşadığı kaostan çıkmak ve pandeminin hissettirdiği olumsuz duyguları fırsata çevirmek olduğunu da röportajda belirtti.