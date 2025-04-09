Selin Yağcıoğlu ve Allan Hakko Ayrıldı! 2 Yıllık Aşk Sessizce Sona Erdi

Selin Yağcıoğlu ve Allan Hakko 2 yıllık ilişkilerini sonlandırdı. Yağcıoğlu, ayrılığı kendi sözleriyle takipçilerine duyurdu.

Selin Yağcıoğlu ve Allan Hakko Ayrıldı! 2 Yıllık Aşk Sessizce Sona Erdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2025 11:50

Selin Yağcıoğlu ve Allan Hakko Ayrıldı! 2 Yıllık Aşk Sessizce Sona Erdi

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Selin Yağcıoğlu, iş insanı Allan Hakko ile olan 2 yıllık ilişkisini noktaladığını duyurdu. Aşklarını sosyal medyada sık sık sergileyen çift, ani ayrılık kararıyla hayranlarını şaşırttı. Yağcıoğlu, yaptığı samimi açıklamayla ayrılığın perde arkasını da tüm açıklığıyla paylaştı.

Daha Önce de Gündemdeydi

Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarından tanıdığı Gökhan Balarısı ile evlenmişti. Bu evlilikten Su adında bir kızı dünyaya gelen fenomen isim, ani bir kararla evliliğini sonlandırmıştı. Ardından ünlü oyuncu Berk Atan ile bir ilişki yaşayan Yağcıoğlu, bu birlikteliği de noktalamış ve Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Allan Hakko'nun Aşk Geçmişi

Öte yandan Allan Hakko da daha önce Azer Polat ile evlenmiş ve bu evlilikten Benjamin adında bir oğlu olmuştu. Sonrasında oyuncu Merve Oflaz ile bir ilişki yaşayan Hakko, ayrılık sonrası rotasını Selin Yağcıoğlu'na çevirmişti. Çift, 2 yıl boyunca uyumlu ve sevgi dolu birliktelikleriyle sosyal medyada sıkça konuşulmuştu.

Ayrılık Açıklaması Duygulandırdı

Ayrılığı kendi Instagram kanalında duyuran Selin Yağcıoğlu, şu sözlerle takipçilerine içten bir açıklama yaptı:

"Sizden hiçbir şey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede tutmaya çalışmak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramayın. Sebebini de size açıkça anlattım. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim."

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, çiftin olgun vedasını takdirle karşıladı.

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