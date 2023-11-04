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Selin Şekerci ile İbrahim Selim pişti oldu!

Ünlü oyuncular Selin Şekerci ve İbrahim Selim, geçen yılın başlarında sona eren ilişkilerinin ardından aynı tiyatro oyununun prömiyerine katıldılar. Ancak bu buluşma sırasında ikili, karşılaşmamak için büyük bir çaba harcadılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde bulunan aynı mekanda birbirlerinden uzak kalmaya özen gösterdiler.

Selin Şekerci ile İbrahim Selim pişti oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2023 15:45

Zorlu PSM'de düzenlenen 'Balina' adlı tiyatro oyununun prömiyerine birçok ünlü isim katıldı. Oyunda Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen gibi oyuncular rol alıyor. Bu etkinlikte Selin Şekerci de hazır bulundu.

Selin Şekerci, basın mensuplarına Osman Yalın hakkında açıklamalarda bulundu. "Yeni ilişki" şeklinde yazılmasına rağmen, ilişkilerinin iki seneye yaklaştığını ifade eden Şekerci, ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını belirtti.

Aynı etkinliğe katılan İbrahim Selim ve sevgilisi ise, Selin Şekerci ile geçen yıl yaşadıkları ilişki nedeniyle karşılaşmamak için etkinlik boyunca dikkatli davrandılar.

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