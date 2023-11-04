Selin Şekerci ile İbrahim Selim pişti oldu!

Zorlu PSM'de düzenlenen 'Balina' adlı tiyatro oyununun prömiyerine birçok ünlü isim katıldı. Oyunda Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen gibi oyuncular rol alıyor. Bu etkinlikte Selin Şekerci de hazır bulundu.

Selin Şekerci, basın mensuplarına Osman Yalın hakkında açıklamalarda bulundu. "Yeni ilişki" şeklinde yazılmasına rağmen, ilişkilerinin iki seneye yaklaştığını ifade eden Şekerci, ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını belirtti.

Aynı etkinliğe katılan İbrahim Selim ve sevgilisi ise, Selin Şekerci ile geçen yıl yaşadıkları ilişki nedeniyle karşılaşmamak için etkinlik boyunca dikkatli davrandılar.