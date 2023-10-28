Selim Bayraktar: Set bitince fabrika ayarına dönüyoruz!

Ağustos ayında sona eren Kanal D dizisi 'Veda Mektubu'nda 'Ziya Karlı' karakterini canlandıran Selim Bayraktar, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Oyuncu, "Arkadaş ziyareti için buradayım. Setlerin sona erdiği dönemlerde kendimize vakit ayırabiliyoruz. Bu dönemlerde beslenmeme ve spor yapmaya özen gösteriyorum. Dizi döneminde bile uykuya zaman bulamıyoruz. Ancak set sonrası bir nevi 'fabrika ayarlarına' geri dönüş yapmış oluyoruz. Umarım kısa süreli çekimlerle tekrar iş başına geçeriz. Senaryo yetişmiyor. Oyuncunun senaryoyu taşıyabilecek enerjisi kalmıyor ve yapımcılar da sıkışıyor. Ticari sebeplerle projeler uzuyor, ancak daha kısa diziler daha kaliteli ve izlenir hale gelebilir." dedi.

Dijital platformlardaki işlerin artan ilgisine de değinen Bayraktar, "Ben sadece dijital platformlarda varım; televizyonda değilim şeklinde bir düşünce yanlış. Televizyonun uzaklaşılması, yalnızca orayı izleyen izleyici kitlesi tarafından unutulmanıza neden olur." şeklinde konuştu.

Bergüzar Korel'in setlerin yoğunluğuna dikkat çektiği konuya da değinen ünlü oyuncu, "Bu gerçek. Daha kısa süreli projelerin daha kaliteli ve izlenir hale gelebileceğine inanıyorum. İçerikleri geliştirmek ve daha fazla katkıda bulunmak için daha fazla zamanımız olmalı." dedi.

Selim Bayraktar, Cumhuriyet'in 100. yılı hakkında ise, "Kutlanmayı hak eden büyük bir ülkeyiz. Tarihimizde birçok büyük uygarlığı ağırlamış bir ülke olarak, bu büyüklüğü kutlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.