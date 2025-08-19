Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı

Seda Üren Bodrum’da Tatilde

Ünlü şarkıcı Seda Üren, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Gündoğan’daki bir plajda görüntülenen sanatçı, gün boyunca hem denizin hem de güneşin tadını çıkardı. Tatil için Bodrum’u tercih eden Üren, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Ege’nin Serin Sularında Yüzdü

Plajda vakit geçiren Seda Üren, rengarenk mayosuyla gün boyu denize girdi. Ege’nin serin sularında kulaç atan ünlü şarkıcı, uzun süre yüzdükten sonra güneşlenmek için şezlonguna geçti. Sıcak havanın etkisini azaltmak için duş almayı da ihmal etmedi.

Enerjisiyle Dikkat Çekti

Gün boyunca pozitif enerjisini yansıtan Seda Üren, tatil keyfini doyasıya yaşadı. Denizden çıktıktan sonra güneşin tadını çıkaran şarkıcı, fit görüntüsüyle de plajın ilgi odağı oldu. Üren’in keyifli anları, yaz tatilinin en renkli kareleri arasına girdi.

Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı

Şarkılarıyla tanınan Seda Üren, sahne çalışmalarının yoğunluğundan fırsat bulup kendini Bodrum’un doğasına bıraktı. Tatil rotası olarak Gündoğan’ı seçen sanatçı, hem dinlendi hem de yaz sezonuna enerjik bir başlangıç yaptı.