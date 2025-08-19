Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı

Seda Üren, Bodrum Gündoğan’da tatil yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, renkli mayosuyla Ege’nin serin sularında deniz keyfi yaptı.

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2025 13:30

Seda Üren Bodrum’da Tatilde

Ünlü şarkıcı Seda Üren, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Gündoğan’daki bir plajda görüntülenen sanatçı, gün boyunca hem denizin hem de güneşin tadını çıkardı. Tatil için Bodrum’u tercih eden Üren, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Ege’nin Serin Sularında Yüzdü

Plajda vakit geçiren Seda Üren, rengarenk mayosuyla gün boyu denize girdi. Ege’nin serin sularında kulaç atan ünlü şarkıcı, uzun süre yüzdükten sonra güneşlenmek için şezlonguna geçti. Sıcak havanın etkisini azaltmak için duş almayı da ihmal etmedi.

Enerjisiyle Dikkat Çekti

Gün boyunca pozitif enerjisini yansıtan Seda Üren, tatil keyfini doyasıya yaşadı. Denizden çıktıktan sonra güneşin tadını çıkaran şarkıcı, fit görüntüsüyle de plajın ilgi odağı oldu. Üren’in keyifli anları, yaz tatilinin en renkli kareleri arasına girdi.

Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı

Şarkılarıyla tanınan Seda Üren, sahne çalışmalarının yoğunluğundan fırsat bulup kendini Bodrum’un doğasına bıraktı. Tatil rotası olarak Gündoğan’ı seçen sanatçı, hem dinlendi hem de yaz sezonuna enerjik bir başlangıç yaptı.

Benzer Haberler
Göksel: Denizde Kız Neşesiyle Yazı Karşıladı Göksel: Denizde Kız Neşesiyle Yazı Karşıladı
Mert Kılıç ile Aslıhan Güner Bodrum’da Aşka Geldi Mert Kılıç ile Aslıhan Güner Bodrum’da Aşka Geldi
Ezhel’in Sözleri Tepki Çekti: “Türklüğümden Utanç Duyuyorum” Ezhel’in Sözleri Tepki Çekti: “Türklüğümden Utanç Duyuyorum”
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Nişanda Karşılıklı Oynadı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Nişanda Karşılıklı Oynadı
Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’dan Aşk İddialarını Alevlendiren Video Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’dan Aşk İddialarını Alevlendiren Video
Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum” Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”
ÇOK OKUNANLAR
Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
  • 19-08-2025 13:30

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”
  • 19-08-2025 16:59

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”
  • 18-08-2025 12:30

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!
  • 18-08-2025 13:00

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”
  • 19-08-2025 10:59

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”