Mustafa Sandal’dan Alişan İddialarına Şok Yanıt!

Mustafa Sandal Etiler’de bir eczaneye girip çıkarken basın mensuplarına yakalandı. Görüntülendiğini fark edince de hızlıca aracına yönelen sanatçı o anlarda bile enerjisini düşürmedi.

Gazetecilerin sorularına camını indirerek yanıt veren Sandal’ın keyifli hali dikkat çekti. Hatta “Protein tozu aldım, iyi koştunuz gençler” diyerek ortamı biraz espriye vurması kısa sürede sosyal medyada da konuşuldu.

Alişan İddialarına Açıklık Getirdi

Son günlerde Mustafa Sandal hakkında çıkan bir iddia ise magazin gündeminde yer aldı. İddiaya göre Sandal Alişan’ın “Kadere Bak” şarkısını yeniden seslendirmesine sinirlenmişti.

Ancak ünlü şarkıcı bu söylentileri net bir şekilde yalanladı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Alişan’la aralarında bir sorun olmadığını özellikle vurguladı.

“Kızacak Bir Durum Yok” Dedi

Mustafa Sandal Alişan ile havaalanında karşılaştıklarını ve sohbet ettiklerini söyledi. Hatta Alişan’ın şarkıyı yeniden yorumlamasını beğendiğini de açıkça ifade etti. “Bence sesine çok yakışmış, şarkıya yeni bir enerji katmış” sözleriyle hem meslektaşına destek verdi hem çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

En dikkat çeken kısmı ise “Mustafa ağabeyiniz böyle bir şeye kızar mı?” sözü oldu. Bu cümleyle hem iddialara cevap verdi hem de konuyu tamamen kapattı.

Yoğun Tempo ve Tatil Planı

Sandal sadece bu konuyla değil özel hayatıyla ilgili de kısa bir açıklama yaptı. Konserlerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen sanatçı fırsat buldukça ailesiyle vakit geçirmeye çalıştığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da eşi Melis Sütşurup ile görüntülenen Sandal’ın tatil planları da gündemdeydi. Ünlü isim iş temposu arasında kısa molalar vererek dinlenmeyi tercih ediyor.

Aile Önceliği Devam Ediyor

Mustafa Sandal’ın açıklamalarında en dikkat çeken noktalardan biri de aile vurgusu oldu. Boş zamanlarında mutlaka ailesiyle tatile gittiğini söyleyen sanatçı bu dengenin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Hem müzik kariyerine hem özel hayatına aynı anda devam eden Sandal bu açıklamalarıyla hakkındaki iddialara da son noktayı koymuş oldu.