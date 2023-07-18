Advert

Seda Sayan'dan Çağlar Ötken'e: Sevgilim!

Geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, eşiyle yeni pozlarını paylaştı.

Seda Sayan'dan Çağlar Ötken'e: Sevgilim!
Yayın Tarihi : 2023-07-18 16:35

Ünlü Türk şarkıcı ve televizyon sunucusu Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmişti. Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden eşiyle olan mutlu anlarını paylaşmayı sürdürüyor.

Son olarak, Amerika tatili sırasında çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Seda Sayan, romantik bir mesaj da eklemeyi ihmal etmedi. Paylaşımında "Sevgilim" notunu kullanarak, eşine olan sevgisini dile getirdi.

Seda Sayan'ın 3.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden yapılan bu paylaşım, hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, çiftin mutluluğuna ve uyumlarına dair olumlu mesajlarla birlikte Seda Sayan'a mutluluklar diledi.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, geçtiğimiz yıl dünyaevine girmelerinin ardından birlikte çeşitli projelerde yer aldılar ve birlikte sahneye çıkarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattılar. Çift, evliliklerindeki yaş farkına rağmen birbirlerine olan sevgi ve saygılarının güçlü olduğunu defalarca dile getirdi.

Seda Sayan'ın eşiyle olan mutlu anlarını paylaşarak takipçilerini sevindirmesi, çiftin ilişkisinin güçlü ve mutlu olduğunu gösteriyor. Hayranları, Seda Sayan'ın yeni paylaşımlarını ve mutlu birlikteliklerini heyecanla takip etmeye devam edecek.

Benzer Haberler
Boşanma sonrası Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: İyileştiğin anları unutma! Boşanma sonrası Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: İyileştiğin anları unutma!
İrem Derici yapımcı oluyor! İrem Derici yapımcı oluyor!
Engin Altan Düzyatan Ege Denizi’ne yelken açtı Engin Altan Düzyatan Ege Denizi’ne yelken açtı
Gülben Ergen zamanı geri aldı Gülben Ergen zamanı geri aldı
Hande Ataizi: Bu sıcakta nasıl çalışıyorsunuz? Arada denize atlayın bari Hande Ataizi: Bu sıcakta nasıl çalışıyorsunuz? Arada denize atlayın bari
Defne Samyeli'den güzellik itirafı! Defne Samyeli'den güzellik itirafı!
ÇOK OKUNANLAR
Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!
  • 14-07-2023 11:33

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar