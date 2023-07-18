Seda Sayan'dan Çağlar Ötken'e: Sevgilim!

Ünlü Türk şarkıcı ve televizyon sunucusu Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmişti. Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden eşiyle olan mutlu anlarını paylaşmayı sürdürüyor.

Son olarak, Amerika tatili sırasında çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Seda Sayan, romantik bir mesaj da eklemeyi ihmal etmedi. Paylaşımında "Sevgilim" notunu kullanarak, eşine olan sevgisini dile getirdi.

Seda Sayan'ın 3.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden yapılan bu paylaşım, hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, çiftin mutluluğuna ve uyumlarına dair olumlu mesajlarla birlikte Seda Sayan'a mutluluklar diledi.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, geçtiğimiz yıl dünyaevine girmelerinin ardından birlikte çeşitli projelerde yer aldılar ve birlikte sahneye çıkarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattılar. Çift, evliliklerindeki yaş farkına rağmen birbirlerine olan sevgi ve saygılarının güçlü olduğunu defalarca dile getirdi.

Seda Sayan'ın eşiyle olan mutlu anlarını paylaşarak takipçilerini sevindirmesi, çiftin ilişkisinin güçlü ve mutlu olduğunu gösteriyor. Hayranları, Seda Sayan'ın yeni paylaşımlarını ve mutlu birlikteliklerini heyecanla takip etmeye devam edecek.