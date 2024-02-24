Seda Sayan'dan Çağlar Ökten'e: Onu izlerken keyif alıyorum

Şarkıcı Seda Sayan ve 25 yaş genç meslektaşı Çağlar Ökten, Nisan 2022'de evlendiler ve mutlu bir ilişki sürdürüyorlar. Sosyal medyada romantik paylaşımlarda bulunan çift, kameralar önünde de sık sık birbirlerine olan sevgilerini dile getiriyorlar. Kartal'da sahne alan Çağlar Ökten ve eşi, bir kez daha birbirlerine övgüler yağdırdılar.

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten'e: Onu izlerken keyif alıyorum
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2024 15:30

Kartal'da bir mekanın açılış gecesinde sahne alan Çağlar Ökten, performansında "Dünyadan Uzak" şarkısını seslendirdi ve şu sözlerle duygularını dile getirdi: "Bu şarkı, benim Seda ile tanışma şarkım. Benim için son derece değerli ve anlamlı." Ardından tekrar şarkıyı seslendirerek, eşi Seda Sayan'a olan sevgisini ifade etti.

Gazetecilerle sohbet eden Çağlar Ökten, eşi Seda Sayan'ın kendisi hakkında her şeyi açıkça söylediğini belirtti ve şunları ekledi: "Seda Hanım, olumlu ya da olumsuz, her şeyi gerçekçi bir şekilde söyler. Bu özelliğini seviyorum. Eşim olmasından dolayı değil, açık sözlü olmasından dolayı."

Evlilik yıl dönümlerinin yaklaştığını belirten şarkıcı, planlarının olduğunu ve bu özel günleri Seda ile birlikte kutlamak istediğini dile getirdi. "Evliliğim, hayatımın en önemli dönemeçlerinden biri. Bu nedenle bu günleri özel kılmak istiyorum" dedi.

Eşi Çağlar Ökten'i desteklemek için sahneye gelen Seda Sayan, "Ayaklarım beni getirdi, mutluyum. Çağlar bugün iyi, sahnesi de iyi geçecektir. Hemşiresi de benim güzel. Ona dikkat ediyorum" dedi.

Muhabirlerin Çağlar Ökten'in her sahnesinde eşinin yanında olmasını hatırlatması üzerine, Seda Sayan, "Ben, onun sahnesinde eğleniyorum. Amacım onu yalnız bırakmamak değil, Çağlar'ın performansını izlerken keyif alıyorum" şeklinde yanıt verdi.

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