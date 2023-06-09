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Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aşk düeti

Geçen yıl evlendiklerinden beri örnek çift olarak gösterilen Çağlar Ökten ve Seda Sayan sadece evlerinde değil stüdyoda da bir araya geldi. Çağlar Ökten yeni şarkısı ‘Manidar’da eşi Seda Sayan ile düet yaptı…

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aşk düeti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2023 18:21

Geçen yıl Seda Sayan ile nikah masasına oturan Çağlar Ökten, verdiği konserlerle hatırı sayılır bir hayran kitlesi yaratmıştı. Bu dönem stüdyo çalışmalarına ağırlık veren müzisyen bir sürpriz yaparak eşi Seda Sayan ile “Manidar” adlı şarkıyı seslendirdi.

Sahne ve televizyon dünyasının tartışmasız en iyi ismi Seda Sayan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan eşi Çağlar Ökten, müziğe bu şarkıyla yeni bir soluk getirecek. Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Çağlar Ökten ve Seda Sayan aşklarını işlerine taşımış oldu.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in büyük ilgi görecek düeti “Manidar” geçmişte yaşanan bir ilişkiye duyulan özlemi ve yası konu alıyor. Buram buram romantizm kokan şarkının sözü ve müziği Doğanay Karadeniz’e aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait. Prodüktör ise son zamanlarda ses getiren ve milyonlarca dinlemeye ulaşan birçok şarkıda da imzası bulunan Tolga Aykut.

Mahzen Media etiketiyle yayınlanacak olan “Manidar”ın Mahzen Fabrick YouTube kanalında paylaşılan klibini Ecem Gündoğdu yönetti.

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