Seda Sayan: Altı Kez Boşandım Ama Hiçbiri Para Yüzünden Değildi

Seda Sayan'dan olay yaratan ilişki tavsiyeleri! Ünlü sanatçı "6 kez boşandım ama hiç para yüzünden olmadı, kendi paranızı kazanın" diyerek kadınlara seslendi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-04-2026 11:15

Ünlü sanatçı Seda Sayan, kadın-erkek ilişkilerine ve evlilik hayatına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendi programında hayranlarının merak ettiği soruları yanıtlayan Sayan, özellikle maddi bağımsızlık ve eş seçimi konularında kadınlara altın değerinde tavsiyeler verdi.

Para Yüzünden Hiç Boşanmadım

Bugüne kadar altı kez evlenip boşanan Seda Sayan, ayrılık nedenlerine dair samimi bir itirafta bulundu. İlişkilerde kadının daha fazla kazanmasının bir sorun teşkil etmemesi gerektiğini savunan ünlü isim, "6 kere boşandım ama hiç para yüzünden olmadı" dedi. Paranın her zaman en son konuşulacak konu olduğunu belirten Sayan, evliliklerin bitiş nedeninin maddi konular değil, karakter ve duruş farklılıkları olduğunu vurguladı. İnsanların hayattaki özgüveninin paradan çok daha değerli olduğunu söyleyen sanatçı, ilişkilerde tarafların birbirine patronluk taslamaması gerektiğini ifade etti.

Kadınlara Ekonomik Özgürlük Çağrısı

Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının hayati önem taşıdığını belirten Seda Sayan, çalışma hayatına dair sert ve net mesajlar verdi. "Köpekler gibi çalışırım, kraliçeler gibi yerim" diyen ünlü sanatçı, kadınların kimsenin cebine bakmadan kendi parasını kazanması gerektiğini söyledi. Kendi kazancı olan bir kadının erkeğin parasıyla değil, kalbiyle ve karakteriyle ilgileneceğini hatırlattı. Genç kızların eş adaylarında sadece maddi imkanlara ve lüks araçlara bakmasını eleştiren Sayan, aslan gibi gençlerin bu yüksek beklentiler yüzünden harcandığını dile getirdi.

Maço Değil Romantik Erkek Tercih Edin

İlişki dinamikleri hakkında tavsiyelerine devam eden Seda Sayan, kadınların "maço" erkek merakını anlamadığını söyledi. Maçoluğun romantizmden uzak olduğunu ve ilişkiyi daralttığını savunan ünlü isim, romantik erkeklerin kimseye zarar vermeyeceğini belirtti. Yanında ağlayabilen, duygularını saklamayan erkeklerin kadınları daha mutlu edeceğini savundu. Ayrıca finansal konularda da uyarılarda bulunan Sayan, sevgilisi için kredi çeken ya da borçlanan kadınlara seslendi. "Sevgiliniz kredi çeker misin dediğinde hemen oradan uzaklaşın" diyen Sayan, evlilik öncesi borç yüküyle gelen erkeklerin büyük bir risk taşıdığını vurguladı. Karakterin, ahlakın ve aileye olan tavrın her türlü maddi varlıktan önce gelmesi gerektiğini belirten Sayan, kadınların bu konularda çok dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

