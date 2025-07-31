Seda Bakan’ı öfkelendiren iddia! Jennifer Lopez’le fotoğraf için 1 milyon TL mi ödedi?

Seda Bakan, dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez ile konser sonrası çektirdiği fotoğraf için 1 milyon TL ödediği yönündeki iddialara sert tepki verdi. Oyuncu, söz konusu haberin tamamen asılsız olduğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Jennifer Lopez konseri olay oldu

Antalya Belek’te düzenlenen ve 6 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen Jennifer Lopez, “Up All Night Live in 2025” turnesi kapsamında unutulmaz bir konser verdi. 50 dansçıyla birlikte sahne alan yıldız, toplamda 35 şarkı seslendirdi ve performansı büyük beğeni topladı.

Konserin ardından Seda Bakan, Hande Soral, İsmail Demirci ve Bensu Soral gibi ünlü isimler, Jennifer Lopez ile aynı karede yer aldı. Ancak bu anın perde arkasında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

1 milyon TL karşılığında mı fotoğraf çektirdiler?

İddiaya göre, sanatçıyla fotoğraf çekilmek isteyen bazı ünlüler, arabulucuya 1 milyon TL ödeme yaptı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu söylenti büyük yankı uyandırdı.

Seda Bakan’dan sert açıklama: “Yalan dolan haber!”

İddiaların merkezine oturtulan Seda Bakan ise sessizliğini bozdu. Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Baştan sona yalan bir haber! Bazı boş insanlar, sözde magazin siteleri sadece ilgi çekmek için böyle yalan dolan haberler yapıyor. Harika bir konser sonrası JLO, konserine gelen misafirlerle resim çektirdi. Her okuduğunuza özellikle sosyal medyada inanmayın, paylaşmayın.”

Seda Bakan’ın açıklaması sonrası birçok takipçisi, oyuncuya destek mesajları gönderdi.