Gülşah Saraçoğlu imzalı iki kostümüyle göz dolduran Gülben Ergen sahne aldığı otelde yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonlarını günler öncesinden doldurdu.

Giydiği sarı elbisesiyle “Sarı Şeker Gülben” diye seslenen hayranlarıyla sahne den inerek hatıra fotoğrafı çektiren Gülben Ergen, gelen yoğun istek üzerine Ekim ayı içerisinde tekrar Kıbrıs’ta sahne almak için anlaştığını ve Bursa, Manisa, Balıkesir ve Ankara ‘da vereceği konser tarihlerini sosyal medya hesabından gecxeden fotoğraflarla sevenleriyle paylaştı.