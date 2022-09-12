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Gecce Magazin Haberleri

Sarı Şeker Gülben!

Her şarkısıyla zirveye yerleşen bu yaz arka arkaya verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiren Gülben Ergen , önceki akşam kış sezonunun ilk konserini Kıbrıs’ta verdi.

Sarı Şeker Gülben!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 12-09-2022 17:41

 

Gülşah Saraçoğlu imzalı iki kostümüyle göz dolduran Gülben Ergen sahne aldığı otelde yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonlarını günler öncesinden doldurdu.

Giydiği sarı elbisesiyle “Sarı Şeker Gülben” diye seslenen hayranlarıyla sahne den inerek hatıra fotoğrafı çektiren Gülben Ergen, gelen yoğun istek üzerine Ekim ayı içerisinde tekrar Kıbrıs’ta sahne almak için anlaştığını ve Bursa, Manisa, Balıkesir ve Ankara ‘da vereceği konser tarihlerini sosyal medya hesabından gecxeden fotoğraflarla sevenleriyle paylaştı.

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