Sahra Işık ve Kızılcık Şerbeti Oyuncusu İddiası Magazin Salladı

Survivor yarışmacısı Sahra Işık boşanma sonrası yaptığı açıklamada eski eşinin kendisini “Kızılcık Şerbeti” oyuncusuyla aldattığını iddia etti.

Sahra Işık ve Kızılcık Şerbeti Oyuncusu İddiası Magazin Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2026 22:53

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık sosyal medya hesabından yaptığı uzun ve oldukça sert açıklamalarla gündeme oturdu. Boşanma sürecine dair bugüne kadar sessiz kalan Işık bu kez oldukça detaylı iddialar ortaya koyarak magazin dünyasını adeta hareketlendirdi.

Ayrılık Süreci Ve Sessizlik Bozuldu

Sahra Işık ile İdris Aybirdi geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. O dönem boşanmayı “karşılıklı saygı” çerçevesinde yaptıklarını söyleyen çift süreci fazla gündeme taşımamıştı. Ancak Işık son yaptığı paylaşımla bu sessizliği tamamen bozdu.

Anlattıklarına göre boşanma sonrası süreç beklediğinden çok daha zor geçmiş ve zamanla yaşananlar ciddi bir krize dönüşmüş.

En Büyük İddia: İhanet

Açıklamalar içinde en çok dikkat çeken kısım ise ihanet iddiası oldu. Sahra Işık eski eşinin kendisini “Kızılcık Şerbeti” dizisinde rol alan bir kadın oyuncuyla aldattığını öne sürdü.

İddiaya göre bu kişiyle boşanmadan önce bile yakınlık olduğu hatta kendisinin de bu kişiyle aynı ortamlarda bulunduğu ifade edildi. Bu detay olayın magazin tarafını daha da büyüttü.

Psikolojik Şiddet Ve Tehdit İddiaları

Işık’ın açıklamalarında sadece ihanet değil ciddi iddialar da yer aldı. Eski eşi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını ve çeşitli tehdit mesajları aldığını söyledi. Özellikle çocukları üzerinden baskı kurulduğunu iddia etmesi açıklamanın en ağır kısmı oldu. Nafaka ve çocuk görüşmeleri üzerinden de baskı gördüğünü dile getirdi.

Sahra Işık eski eşinin başka bir kadınla tatilde olduğu süreçte bile kendisine mesajlar atmaya devam ettiğini de iddia etti. Bu durumun kendisi için süreci daha da zorlaştırdığını söyledi. Amerika’da olduğu dönemde bile rahatsız edildiğini öne sürmesi açıklamaların en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

“Artık Susmayacağım” Mesajı

Paylaşımının sonunda oldukça net bir tavır sergileyen Işık artık sessiz kalmayacağını ve hukuki yollara başvuracağını ifade etti. Kendisine yaşatılanların son bulması gerektiğini vurgularken benzer süreçleri yaşayan kadınlara da seslendi.

Açıklamaların ardından gözler hem İdris Aybirdi cephesine hem iddia edilen “Kızılcık Şerbeti” oyuncusuna çevrilmiş durumda. Konunun önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.

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