Sahnede Eldiven Akımı

Arabeskin güçlü sesi ünlü sanatçı Sevgim Yılmaz, her bir şarkısı ile  dijital platformlarda 200 milyon dinlenmeyle dijital kraliçe olarak anılmaya başladı. Dijitalin yeni kraliçesi güçlü sesiyle yediden yetmişe tüm arabesk severlere adeta müzik şöleni yaşatıyor.

Sahnede Eldiven Akımı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 13-08-2024 11:20


Dijitaldeki yüksek performansını her gün sahne aldığı mekanlarda canlı sergileyen ünlü sanatçı Sevgim Yılmaz, sahnede adeta izleyicilerini büyülüyor. Kerim Araz ile birlikte yaptıkları Dayanamıyorum ve Senden Hatıra şarkılarıyla dijitalde 200 milyon dinlenen ünlü sanatçı eldivensiz sahneye çıkmamasıyla gündem oldu. Sahnede eldiven modasını yeniden başlatan Sevgim Yılmaz “ Sahnede ellerimiz daima ön planda ve çok önemli, güzel ve şık gorünmesi için 10 yıldır sahnede eldiven en önemli aksesuarimdır, galiba eldiven modasını yeniden başlattım’’ dedi.