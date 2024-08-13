Sahnede Eldiven Akımı



Dijitaldeki yüksek performansını her gün sahne aldığı mekanlarda canlı sergileyen ünlü sanatçı Sevgim Yılmaz, sahnede adeta izleyicilerini büyülüyor. Kerim Araz ile birlikte yaptıkları Dayanamıyorum ve Senden Hatıra şarkılarıyla dijitalde 200 milyon dinlenen ünlü sanatçı eldivensiz sahneye çıkmamasıyla gündem oldu. Sahnede eldiven modasını yeniden başlatan Sevgim Yılmaz “ Sahnede ellerimiz daima ön planda ve çok önemli, güzel ve şık gorünmesi için 10 yıldır sahnede eldiven en önemli aksesuarimdır, galiba eldiven modasını yeniden başlattım’’ dedi.