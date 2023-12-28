Şahane Hayatım öyle bişey yaptı ki! Sandık Kokusu ve Dilek Taşı dizilerine büyük şok

Ekranlarda reyting savaşı sürüyor. Şahane Hayatım dizisi öyle bir şey yaptı ki sandık kokusu ve Dilek Taşı dizilerine kötü haber.

Şahane Hayatım öyle bişey yaptı ki! Sandık Kokusu ve Dilek Taşı dizilerine büyük şok
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-12-2023 10:08

Ekranlarda 27 Aralık çarşamba reytingleri belli oldu! Şahane Hayatım dizisi reytinglerini öyle bir arttı ki Sandık Kokusu ve Dilek Taşı dizilerine kötü haber geldi!

Şahane Hayatım rekor artırış!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinden rekor artış. Yüzde 2 reyting artışıyla Şahane Hayatım zirveye göz kırptı. Yüzde 1,32 reyting artırdığı Totalde 5.29, AB'de 4.88 ve ABC1'de 5.15 reyting alarak 3'ü olan dizi rekor kırdı. Özellikle AB'de yüzde 2.39 reytingle rekor kırdı.

Kuruluş Osman zirvede!

27 Aralık 2023 çarşamba reyting sonuçlarında Kuruluş Osman zirvede. 8.09 reyting'le totalde 1. olan dizi AB 5.13 ve ABC 7.34 reytingle rekor kırdı. Kuruluş Osman'ı tahtından etmesi beklenen dizi şok etti.

Sandık Kokusu dizisinden kötü haber!

Geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman'ı geçer mi tahtını sallayacak denilen Sandık Kokusu dizisi büyük bir şok yaşadı. Sandık Kokusu yüzde 1.27 reyting düşürerek 4.75 reytingle totalde 6. oldu. AB'de yüzde 1.75 reyting düşürsede 5.42 reytingle gün 2. olmayı başardı. ABC1'de ise 1.14 reyting düşüsüyle 6.08 reyting aldı. Özellikle yüzde olarak çok düşen Sandık Kokusu Total'de 6, AB'de 1 ve ABC1'de 2. oldu. Ancak Sandık Kokusu reyting düşüsü Şahane Hayatıma reytingler gitti yorumları yaptı.

Dilek Taşı yolun sonuna geldi!

Dilek Taşı dizisi yolun sonuna geldi. Totalde 2.39 reyting, AB 2.15 reyting ve ABC1'de 2.28 reyting alan Dilek Taşı çarşamba günü şansı kalmadı. Dizi çok yakında final yapacak.

 

 

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