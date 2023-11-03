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Safir dizisine taze kan

Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen "Safir" dizisinin senaryo ekibine deneyimli bir yazar katıldı. NTC Medya, dizi projesindeki senaryo ekibini güçlendirdi.

Safir dizisine taze kan
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-11-2023 11:03

Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen 'Safir' dizisi, pazartesi akşamları atv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. NTC Medya tarafından üretilen dizi, her hafta etkileyici bir drama sunuyor ve Kapadokya'nın büyülü atmosferini kullanıyor. Semih Bağcı'nın yönettiği bu dizide başrollerde Özge Yağız (Feraye), İlhan Şen (Ateş) ve Burak Berkay Akgül (Yaman) yer alıyor. Dizinin kadrosunda ayrıca İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer), Nur Yazar (Cemile), Can Bartu Arslan (Okan), Gizem Sevim (Aleyna), Münir Can Cindoruk (Çetin) gibi isimler de bulunuyor.

Dizinin hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait ve son olarak Nalan Merter Savaş gibi usta bir senarist ekibe dahil oldu. 'Safir' dizisinin senaryosunu 10. bölüm itibariyle Burcu Över ile birlikte Nalan Merter Savaş yazacak.

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