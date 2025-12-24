Sadettin Saran'ın Test Sonucu Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, spor dünyasını sarsacak bir gelişme yaşandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın, Adli Tıp Kurumu’nda alınan saç örneği incelemesi tamamlandı.

Rapor Savcılığa Ulaştı: Sonuç Pozitif

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren ve ardından kan/saç örneği sunan Sadettin Saran’ın analiz sonuçları belli oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda;

Yapılan inceleme sonucunda Sadettin Saran'ın saç örneğinde "kokain pozitif" bulgusuna rastlandığı belirlendi.

Hazırlanan resmi rapor, gereğinin yapılması amacıyla doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.



"Metafor Şeklinde Espri Yapmıştık" Demişti

Daha önce tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki mesajlaşmaların sızması üzerine ifade veren Saran, suçlamaları reddetmişti. Dosyada yer alan ve uyuşturucu madde teminiyle ilgili olduğu iddia edilen şu mesajlar dikkat çekmişti:

Saran: "Bana gelirken ot getirmeyi unutma ama sarılmamış, doğal halde." Cebeci: "Öyle yok bende." Saran: "E hani ekmiştin?"

Sadettin Saran savcılık ifadesinde bu yazışmaları; "İzlediğimiz filmlerdeki konuşmalarda metafor şeklinde yapılan esprilerdir. Aleni konuşmamız işin espri olduğunu göstermektedir" sözleriyle savunmuştu. Ancak gelen Adli Tıp raporu, davanın seyrini tamamen değiştirebilir.