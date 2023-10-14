Sadece Emeklilere Özel 'Emekli Kartı' Uygulaması Başlıyor!

Milyonlarca emekli için sevindirici haber! "Emekli kartı" uygulaması ile emeklilere fatura ve ilaç masraflarında önemli indirimler sunuluyor.

Emekli Kartı Ne İşe Yarıyor?

Bu özel kartın getirdiği en büyük avantaj, faturaların ve ilaç masraflarının düşmesi. Elektrik, su, doğalgaz gibi faturaların yanı sıra eczane masraflarında da indirim kazanabilirsiniz.

Emekli Kartı İle Faturalarda %10 Tasarruf

Bu kartla, fatura ödemelerinize otomatik talimat verdiğinizde fatura bedelinizin %10'u kadar indirim elde edebilirsiniz. Özellikle cep telefonu, elektrik, su, doğalgaz gibi faturalar bu indirimden faydalanabilecek.

‘Emekli Bonus Kartı’ ile otomatik fatura ödeme talimatı veren kullanıcılar, faturalarında %10 indirim avantajına sahip olacaklar. Bu indirim, cep telefonu, elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu, internet ve televizyon faturalarını kapsamaktadır. Bu harika kampanya, tüm emekli müşterilere özel olarak sunulmaktadır.

Kültür Sanata Doyacaksınız!

Sinema ve tiyatro harcamaları da bu kartın sunduğu avantajlardan bir diğeri. Emekli Bonus kartıyla sinema ve tiyatroda da %10 indirim kazanabilirsiniz.

Bonus Kartın Tüm Özellikleri Emekli Kartında

Emekli Bonus kartı, Bonus Card'ın sunduğu tüm özelliklere sahip. Bu kartla biriken bonuslarınızı kullanarak alışveriş yapabilir, taksit avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Eczane Masraflarında da Tasarruf

Eczane harcamalarınızda da Emekli Bonus Kartı avantajları devam ediyor. 100 TL ve üzeri eczane harcamalarında %10 indirim kazanabileceksiniz. Bu indirimler de kartınıza takip eden ay içerisinde yansıtılacak.

Emekli Bonus Kartı'na Başvuru

Eğer bu avantajlardan yararlanmak istiyorsanız, Emekli Bonus Kartı başvurularınızı Açıkdeniz İnternet Bankacılığı üzerinden ya da DenizBank şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu kart, emeklilere sunduğu avantajlarla sadece ekonomik kazanç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitesini de artırıyor. Emeklilik döneminizi daha keyifli ve avantajlı hale getirmek için Emekli Bonus Kartı’na başvurmayı unutmayın!