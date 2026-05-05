Rock Müziğin Kraliçesi Dönüyor: Şebnem Ferah İstanbul Konserini Duyurdu

Şebnem Ferah sahnelere dönüyor! 3 Haziran 2026 İstanbul KüçükÇiftlik Park konserini duyuran Şebnem Ferah’ın paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı.

Yayın Tarihi : 05-05-2026 09:36

Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, yaklaşık altı yıllık sessizliğini bozarak sahnelere muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Uzun süredir kamuoyundan uzak kalan sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla hayranlarına beklenen müjdeyi verdi.

3 Haziran’da İstanbul’da Büyük Buluşma

Şebnem Ferah, konser maratonuna 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta vereceği dev konserle başlayacak. Sahne özlemini dile getiren ünlü sanatçı, paylaşımında şu duygusal ifadelere yer verdi:

"Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere…"

Ünlü İsimler Mutluluktan Havaya Uçtu

Ferah’ın geri dönüş haberi sadece hayranlarını değil, sanat dünyasını da ayağa kaldırdı. Paylaşımın altına yorum yağdıran ünlü isimler, heyecanlarını şu sözlerle dile getirdi:

  • Murat Boz: "Daha güzel bir haber olamazdı."

  • Aleyna Tilki: "Ağlayacağım mutluluktan."

  • Ezgi Mola: "Oh be!"

  • Sarp Akkaya: "O zaman yansın buralar!"

2020’den Bu Yana İlk Konser

Son konserini 2020 yılında veren Şebnem Ferah, pandemi ve sonrasındaki süreçte sahne çalışmalarına ara vermişti. 2023 yılındaki doğum gününde, şarkı söylemeden bu kadar uzun süre durabileceğine inanmadığını belirten sanatçı, stüdyo paylaşımlarıyla da yeni albüm sinyalleri vermişti. Son olarak 2018 yılında "Parmak İzi" albümünü yayımlayan rock müziğin kraliçesinin, konserinde yeni şarkılarını seslendirip seslendirmeyeceği ise büyük merak konusu.

