Rabia Soytürk'ten Moda Dünyasına Dev Adım: Milyonluk Anlaşma!

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, dünya çapında faaliyet gösteren lüks bir giyim markasıyla milyonlarca liralık anlaşmaya imza attı. “Rabia” isimli özel koleksiyon moda dünyasında ses getirecek.

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Rabia Soytürk, bu kez ekranlardan değil, moda dünyasından gelen bir başarıyla gündeme geldi. Dünyanın en prestijli şehirlerinde faaliyet gösteren global bir lüks giyim markasıyla iş birliği yapan Soytürk, yaklaşık 15 milyon TL yani 400 bin dolarlık anlaşmaya imza attı.



"Rabia" Koleksiyonu Geliyor

Markayla yapılan anlaşmanın en çarpıcı detayı ise, sınırlı sayıda üretilecek olan “Rabia” koleksiyonu. Bu kapsül koleksiyon, markanın üst segment müşterileri için özel olarak tasarlanacak. Soytürk, aynı zamanda markanın global reklam yüzü olarak da yer alacak.





Avrupa'dan Türkiye'ye Moda Çıkarması

Saint Tropez, Monaco, Marbella ve Santiago gibi moda başkentlerinde faaliyet gösteren marka, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yaz sezonunda Bodrum ve Çeşme'de açılması planlanan mağazalar, Türkiye'deki ilk fiziksel satış noktaları olacak.

Ünlü oyuncu, bu iş birliği sayesinde sadece oyunculuğuyla değil, stil ikonu kimliğiyle de adından söz ettirmeye devam edecek.