Rabia Soytürk'ten Estetik İddialarına Tek Cevap: "Küçükken..."

Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle, sıkça gündeme gelen estetik iddiaları hakkında net bir açıklama yaptı. 26 yaşındaki güzel oyuncu, dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlara açıklık getirdi. Soytürk, sadece küçük yaşlarda geçirdiği bir burun ameliyatının olduğunu belirtti. Ancak, bu durumun estetik amaçlı olmadığını vurguladı. Soytürk, estetik operasyon iddialarını kesin bir dille yalanladı. Buna göre, oyuncu; "Estetik yok arkadaşlar," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Küçükken bir burun ameliyatı oldum. Onun dışında estetik yok; burunda da yok, dudakta da yok. Hiçbir şey yok," şeklinde konuştu. Böylece, genç oyuncu, estetik konusundaki spekülasyonlara son noktayı koydu.

ESKİ İLİŞKİSİ VE YENİ AŞK İDDİASI: KARMAŞIK BİR DÖNEM

Rabia Soytürk, özel hayatındaki karmaşık gelişmelerle de dikkat çekti. Ünlü oyuncunun, uzun zamandır birlikte olduğu Samet Vuruşan ile olan ilişkisinin durumu merak konusuydu. Çift, yalnızca üç hafta önce ilişkilerinin devam ettiğine dair bir mesaj vermişti. Hatta, Samet Vuruşan o dönemde, çıkan ayrılık söylentilerini reddetmişti. Vuruşan, "Bunların hepsi tamamen asılsızdır, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz iki gün önce barıştık, her şey çok yolunda ve tam gaz devam ediyoruz," demişti. Fakat, bu açıklamadan kısa bir süre sonra Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan birbirlerini Instagram hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Tam da bu ayrılık sinyali üzerine, yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

TORREIRA İLE İDDİA EDİLEN AŞKA KESİN YALANLAMA

Samet Vuruşan ile yaşanan bu durumun hemen ardından, Rabia Soytürk'ün adı Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile anılmaya başlandı. Lucas Torreira daha önce oyuncu Devrim Özkan ile bir dönem sevgili olmuştu. Yeni aşk iddiası, magazin gündemini hızla etkisi altına aldı. Ancak, Rabia Soytürk katıldığı bir galada gazetecilerin bu konuya dair sorularını yanıtsız bırakmadı. Genç oyuncu, çıkan bu aşk söylentileri hakkında net ve kısa bir cevap verdi. Soytürk, "Öyle bir şey yok arkadaşlar," diyerek Lucas Torreira ile yaşadığı öne sürülen ilişkiyi kesin bir dille yalanladı. Böylece, hem estetik iddialarını hem de yeni aşk söylentilerini bizzat kendisi yalanlamış oldu.