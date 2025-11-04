Rabia Soytürk'ten Estetik İddialarına Tek Cevap: "Küçükken..."

Oyuncu Rabia Soytürk, katıldığı davette hem hakkındaki estetik iddialarını hem de Lucas Torreira ile aşk söylentilerini kesin bir dille yalanladı.

Rabia Soytürk'ten Estetik İddialarına Tek Cevap:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2025 11:11

Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle, sıkça gündeme gelen estetik iddiaları hakkında net bir açıklama yaptı. 26 yaşındaki güzel oyuncu, dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlara açıklık getirdi. Soytürk, sadece küçük yaşlarda geçirdiği bir burun ameliyatının olduğunu belirtti. Ancak, bu durumun estetik amaçlı olmadığını vurguladı. Soytürk, estetik operasyon iddialarını kesin bir dille yalanladı. Buna göre, oyuncu; "Estetik yok arkadaşlar," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Küçükken bir burun ameliyatı oldum. Onun dışında estetik yok; burunda da yok, dudakta da yok. Hiçbir şey yok," şeklinde konuştu. Böylece, genç oyuncu, estetik konusundaki spekülasyonlara son noktayı koydu.

ESKİ İLİŞKİSİ VE YENİ AŞK İDDİASI: KARMAŞIK BİR DÖNEM

 

Rabia Soytürk, özel hayatındaki karmaşık gelişmelerle de dikkat çekti. Ünlü oyuncunun, uzun zamandır birlikte olduğu Samet Vuruşan ile olan ilişkisinin durumu merak konusuydu. Çift, yalnızca üç hafta önce ilişkilerinin devam ettiğine dair bir mesaj vermişti. Hatta, Samet Vuruşan o dönemde, çıkan ayrılık söylentilerini reddetmişti. Vuruşan, "Bunların hepsi tamamen asılsızdır, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz iki gün önce barıştık, her şey çok yolunda ve tam gaz devam ediyoruz," demişti. Fakat, bu açıklamadan kısa bir süre sonra Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan birbirlerini Instagram hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Tam da bu ayrılık sinyali üzerine, yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

TORREIRA İLE İDDİA EDİLEN AŞKA KESİN YALANLAMA

 

Samet Vuruşan ile yaşanan bu durumun hemen ardından, Rabia Soytürk'ün adı Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile anılmaya başlandı. Lucas Torreira daha önce oyuncu Devrim Özkan ile bir dönem sevgili olmuştu. Yeni aşk iddiası, magazin gündemini hızla etkisi altına aldı. Ancak, Rabia Soytürk katıldığı bir galada gazetecilerin bu konuya dair sorularını yanıtsız bırakmadı. Genç oyuncu, çıkan bu aşk söylentileri hakkında net ve kısa bir cevap verdi. Soytürk, "Öyle bir şey yok arkadaşlar," diyerek Lucas Torreira ile yaşadığı öne sürülen ilişkiyi kesin bir dille yalanladı. Böylece, hem estetik iddialarını hem de yeni aşk söylentilerini bizzat kendisi yalanlamış oldu.

Benzer Haberler
Hafsanur Sancaktutan'dan İlişki İtirafı: Hafsanur Sancaktutan'dan İlişki İtirafı: "Kıskanç Biri Değilim Dersem Yalan Söylerim"
Sosyal Medya Fenomeni Sibil Çetinkaya 17 Gündür Hastanede: Son Durumunu Açıkladı Sosyal Medya Fenomeni Sibil Çetinkaya 17 Gündür Hastanede: Son Durumunu Açıkladı
Okan Bayülgen'in Okan Bayülgen'in "Sevişilecek İnsan Kalmadı" Sözlerine Ebru Polat'tan Cevap Geldi
32 Milyon Takipçisi Heyecanlandı: Hande Erçel’den Milano Sonrası Olay Paylaşım 32 Milyon Takipçisi Heyecanlandı: Hande Erçel’den Milano Sonrası Olay Paylaşım
Birce Akalay'dan Ailesiyle Samimi Pozlar: Aşk Karelerine Kısa Bir Ara! Birce Akalay'dan Ailesiyle Samimi Pozlar: Aşk Karelerine Kısa Bir Ara!
Hadise’den Olay İtiraf: Hadise’den Olay İtiraf: "Aşk Güzel Bir Şey Ama..."
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı
  • 29-10-2025 13:15

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı