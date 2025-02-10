Prostat Büyümesi Nedir? Erken Teşhis ve Tedavi Seçenekleri

Prostat Sağlığı ve Belirtiler

Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Şubesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Güler, prostat sağlığının korunması için düzenli kontrollerin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Güler, prostat büyümesiyle ilişkili belirtilerin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebileceğini belirterek şunları söylüyor:

“Prostat büyümesi, özellikle geceleri sık idrara çıkma ihtiyacı, idrar yaparken ağrı veya yanma gibi şikayetlere yol açar. Bu durum zamanında müdahale edilmezse, idrar torbası ve böbreklerde geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabilir. Bu nedenle belirtiler fark edildiğinde mutlaka bir uzmana danışılmalı.”

Tedavi Seçenekleri

Prof. Dr. Cem Güler, prostat büyümesinin günümüzde başarılı şekilde yönetilebildiğini vurguluyor. Tedavi süreci, hastanın şikayetlerine ve prostatın büyüme derecesine göre belirleniyor. Tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi ve cerrahi yöntemler bulunuyor.

“İlk etapta hastaların tuvalet alışkanlıklarını düzenleyerek ve yaşam tarzlarını değiştirerek şikayetlerini azaltmayı hedefliyoruz. İlaç tedavisi, hastalığın ilerleme durumuna göre planlanıyor. Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Tedavideki temel hedef, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve ileride oluşabilecek komplikasyonları önlemek.”

Erken Teşhisin Önemi

Prof. Dr. Güler, prostat sağlığı için düzenli kontrolün kritik bir rol oynadığını şu sözlerle dile getiriyor: “Erken teşhis, hem tedavi sürecini kolaylaştırır hem de komplikasyon riskini azaltır. 40 yaş üzerindeki erkeklerin düzenli olarak üroloji muayenesine gitmesi, prostat kanseri dahil birçok hastalığın önüne geçmek için etkili bir yöntemdir.”