Polen Alerjisine Karşı 7 Etkili Önlem!

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Alerjinin son yıllarda, çocuklarda ilk yıllarda hızla yaygınlaştığını belirten Dr. Turanoğlu, tedavinin en etkili süreci, alerjiye neden olan olaylardan korunmak olduğunu vurguluyor. KBB Uzmanı Dr. Artunç Kaan Turanoğlu polen alerjisine karşı 7 etkili önlemi sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Parfümler, deterjan kokuları, kimyasallar, hava yasaklı… Bu ve benzeri parçaların tamamı bünyeye sahip olan sanat arda çok sayıda hapşırma, gözlerde sulanma ve kızarma, burun akıntısı ve ses çıkaran şikayetlere yol açan yaşam kalitesinde büyük ölçüde düşüyor. Bir de polenler gibi doğanın kendini yenilemesinden kaynaklanan etkenler var ki, özellikle bahar aylarını bu kişiler için tam anlamıyla kabusa dönüştürebiliyor! Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Modern çağın sağlıksız yaşam dağılımı, ev içinde daha çok vakit geçirmesi, hareketsizlik, doğal olmayan ürünlerle beslenme ve aşırı hijyen nedeniyle büyüme oranının yılın her yerindeki son yıllarda yıllarda çocuklarda parçalarda hızla yaygınlaşmasına neden oluyor” diyor.

Soğuk parçalarla karıştırılıyor!

Turanoğlu şöyle konuşuyor: “Oysa tedavisiyi diğer tedaviden ayrı olarak en kolay yol süresine ve ilave karta bakmaktır. Anahtarlarda faktörlere göre daha çok halsizlik, ateş, kas ağrıları, boğaz ağrısı ve sızıntıların bir hafta içerisinde geçer. Ama alerjide genellikle burun akıntısı, burun akıntısı, art arda hapşırma, gözlerde kızarıklık ve sulanma gibi şikayetler öne çıkan çıkar ve bir şekilde geçmez.” Alerji tedavisinin kalınlaşmasının sinüzit, orta kulakta sıvılaştırılması ve buna bağlı işitme kaybı, dikkat dağınıklığı, bozulma ve uyku bozuklukları gibi birçok soruna yol açabildiğini belirten Dr.

Polen alerjisine karşı etkili önlemler!

Kulak, Burun ve Boğaz ( KBB) Hastalıkları Uzmanı Prof. Turanoğlu, polen alerjisine karşı 7 etkili önlemi şöyle sıralıyor;