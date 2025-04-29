Pınar Deniz’den Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare: “Bir Umuttur Yaşatan İnsanı”

Pınar Deniz, oğlu Fikret Hakan ile ilk fotoğrafını “Bir umuttur yaşatan insanı” notuyla paylaştı.

Pınar Deniz’den Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare: “Bir Umuttur Yaşatan İnsanı”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2025 14:08

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen oğlu Fikret Hakan ile çekilen ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, paylaşımına anlamlı bir not düştü:
“Bir umuttur yaşatan insanı.”

Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare

Pınar Deniz ve oyuncu eşi Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024 tarihinde Roma’da evlenmişti. Kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyuran çift, geçtiğimiz günlerde erkek çocuklarını kucaklarına aldı. İlk kez anne ve baba olma heyecanını yaşayan çift, oğullarına Fikret Hakan adını verdi.

Pınar Deniz, doğum sonrası ilk kez oğlu ile birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak anneliğin verdiği duyguları yansıttı.

Annelik Paylaşımları Takipçileri Duygulandırdı

Daha önce de hamilelik sürecine dair bazı duygusal anları takipçileriyle paylaşan oyuncu, annelik süreciyle ilgili ilk paylaşımında büyük beğeni topladı. Deniz’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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