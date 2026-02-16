Pınar Deniz’den Kalp Isıtan Paylaşım: "Beni Bu Havalar Mahvetti"

Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, ilk bebekleri Fikret Hakan ile yaşadıkları ebeveynlik heyecanını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. 2024 yılında Roma’da masalsı bir düğünle evlenen çiftin mutluluğu, minik oğullarının gelişiyle perçinlendi.

İlk Kareler Gelmeye Devam Ediyor

1 Nisan 2025’te dünyaya gelen oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini tadan ikili, sosyal medyada ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Güzel oyuncu Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ve minik oğullarının bir arada olduğu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

"Beni Bu Havalar Mahvetti"

Pınar Deniz, eşi ve oğlunun yer aldığı bu duygusal paylaşıma Orhan Veli’nin ölümsüz dizelerine atıfta bulunarak şu notu düştü:

“Beni bu havalar mahvetti.”

Deniz’in bu esprili ve sevgi dolu notla paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni alırken; takipçileri "Maşallah", "Yılın en güzel tablosu" ve "Fikret Hakan babasının kopyası" gibi yorumlarda bulundu.

Roma’dan Bebek Müjdesine

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın aşk serüveni 2024 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da nikah masasına taşınmıştı. Evliliklerinden kısa bir süre sonra bebek beklediklerini müjdeleyen çift, Fikret Hakan’ın doğumuyla birlikte son dönemin en çok konuşulan ailelerinden biri haline geldi.