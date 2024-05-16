Pınar Deniz, Cannes’da nefesleri kesti!

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı'da Ceylin Erguvan karakterine hayat veren Pınar Deniz, adından söz ettiren bir başarıya imza attı. Bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin onur konuğu olarak davet edilen ünlü oyuncu, güzelliği ve tarzıyla görenleri büyüledi.

Bir dondurma markasının onur konuğu olarak festivalde yer alan Pınar Deniz, kırmızı halıda adeta bir prenses gibi görüntülendi. Zarif ve şık bir elbise tercih eden Deniz, tarzıyla da hayranlarını kendisine bir kez daha hayran bıraktı.