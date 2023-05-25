Pınar Altuğ'un sahte hesap isyanı: "Hesabını vereceksiniz"

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, adını kullanarak sahte bir hesaptan tweet atan bir kullanıcıyı ifşa ederek yaşanan olayı mahkemeye taşıyacağını duyurdu. Altuğ'un 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı açıklamada, sosyal medya hesaplarının güvenliğini sağlamak ve bu tür durumların önüne geçmek adına hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Pınar Altuğ'un sosyal medya hesapları son zamanlarda sahte hesaplar ve kimlik hırsızlığı gibi sorunlarla karşı karşıya gelmişti. Ancak bu sefer adını kullanan sahte bir hesap üzerinden yapılan tweet, durumu daha da ciddi bir boyuta taşıdı. Altuğ, kendisini taklit eden ve yanıltıcı içerikler paylaşan bu kullanıcıyı ifşa etmek için Instagram sayfasından bir gönderi yayınladı.

Gönderisinde, Altuğ sahte hesabın kullanıcı adını ve ekran görüntüsünü paylaşarak takipçilerini uyardı. Ayrıca, bu tür sahte hesaplarla mücadele etmek için adli yollara başvuracağını ve konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtti.

"Şimdi mesela benim böyle bir hesabım yok, ama kendini bilmez birileri kafasına göre benim ismimle hesap açıp, istediği gibi yazıyor" diyen oyuncu, şöyle yazdı:



“Başka kendini bilmezler de buna yorum yapıyor! Şimdi hukuk yoluyla hesaplaşma vakti. Yok öyle kafana göre davranmak! Hesabını vereceksiniz.”