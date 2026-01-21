Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda!

"Çocuklar Duymasın" dizisinin unutulmaz Meltem’i Pınar Altuğ, gayrimenkul dünyasında ses getiren bir satışa imza attı. Ünlü oyuncu, İstanbul’un kalbi Bebek’te bulunan eşsiz deniz manzaralı dairesini elden çıkardı.

Dudak Uçuklatan Rakam: 2.5 Milyon Dolar

Boğaz hattının en prestijli noktalarından birinde yer alan lüks daire, kısa süre içinde yeni sahibini buldu. Satışın detayları ise emlak piyasasında günün konusu oldu:

Satış Bedeli: 2.5 Milyon Dolar

Türk Lirası Karşılığı: Yaklaşık 108 Milyon TL

Konum: Bebek (İstanbul)

Boğaz Hattında Lüks Konut Yarışı

Gayrimenkul uzmanları, 2026 yılının ilk ayında gerçekleşen bu satışın bölgedeki piyasa değerlerini bir kez daha doğruladığını belirtiyor. Özellikle Bebek, Arnavutköy ve Etiler üçgeninde lüks konutlara olan talebin, ekonomik dalgalanmalara rağmen canlılığını koruduğu görülüyor.

Altuğ'un dairesi, hem manzarası hem de semtin prestiji nedeniyle bölgedeki en yüksek bedelli bireysel konut satışlarından biri olarak kayıtlara geçti.