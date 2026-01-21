Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda!

Pınar Altuğ evini sattı! Bebek'teki lüks dairesini 2.5 milyon dolara (108 milyon TL) satan Pınar Altuğ, gayrimenkul piyasasına damga vurdu. Satışın detayları ve Bebek konut piyasasındaki son durum haberimizde...

Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2026 09:26

"Çocuklar Duymasın" dizisinin unutulmaz Meltem’i Pınar Altuğ, gayrimenkul dünyasında ses getiren bir satışa imza attı. Ünlü oyuncu, İstanbul’un kalbi Bebek’te bulunan eşsiz deniz manzaralı dairesini elden çıkardı.

Dudak Uçuklatan Rakam: 2.5 Milyon Dolar

Boğaz hattının en prestijli noktalarından birinde yer alan lüks daire, kısa süre içinde yeni sahibini buldu. Satışın detayları ise emlak piyasasında günün konusu oldu:

  • Satış Bedeli: 2.5 Milyon Dolar

  • Türk Lirası Karşılığı: Yaklaşık 108 Milyon TL

  • Konum: Bebek (İstanbul)

Boğaz Hattında Lüks Konut Yarışı

Gayrimenkul uzmanları, 2026 yılının ilk ayında gerçekleşen bu satışın bölgedeki piyasa değerlerini bir kez daha doğruladığını belirtiyor. Özellikle Bebek, Arnavutköy ve Etiler üçgeninde lüks konutlara olan talebin, ekonomik dalgalanmalara rağmen canlılığını koruduğu görülüyor.

Altuğ'un dairesi, hem manzarası hem de semtin prestiji nedeniyle bölgedeki en yüksek bedelli bireysel konut satışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

