Pembe Timsah Kostümüyle Sıla Çeşme’de

Sıla, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda 5 bin kişiye tarihi bir konser verdi. Timsah figürlü kostümü ve muhteşem sesiyle izleyenleri büyüledi.

Yayın Tarihi : 18-08-2025 13:32

Türk pop müziğinin güçlü sesi ve şarkı yazarı Sıla, yaz turnesi kapsamında Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir performans sergiledi. Mekânı dolduran 5 bin kişilik coşkulu kalabalık, sanatçının şarkılarına baştan sona koro halinde eşlik etti. Çeşme, bu yazın en etkileyici konserlerinden birine tanıklık etti.

Timsahlı Kostümüyle Sahneye Damga Vurdu

Sıla, sahnedeki performansının yanı sıra kıyafet tercihiyle de geceye damgasını vurdu. Pembe renkli, özel tasarım elbisesi, taş işlemeli dört timsah figürüyle dikkat çekti. Cesur ve iddialı tarzıyla “timsahlı vahşi güzel” görünümü sunan Sıla, sahneyi adeta fethetti.

Hayranlar Performansa Bayıldı

5 bin kişilik kalabalık, Sıla’nın şarkıları eşliğinde eğlenceyi doruklarda yaşadı. Sanatçının enerjisi ve sahne hâkimiyeti, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nu unutulmaz bir geceye dönüştürdü. Performans sonrası sosyal medyada paylaşılan kareler, konserin büyüsünü takipçilerine de aktardı.

