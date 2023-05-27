Pelin Öztekin: Icardi evli olmasaydı düşünürdüm!

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkındaki açıklamalarıyla medyanın ve taraftarların ilgi odağı haline geldi. Geçtiğimiz günlerde bir röportajda kendisine "Bir Mauro Icardi hikayesi olur mu sizin için?" sorusu yöneltilen Öztekin, espri dolu bir şekilde cevap vererek dikkatleri üzerine çekti.

Öztekin'in verdiği yanıtta, "Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı (Nara) ne yapacağız peki? Niye adamı bekar kadınlar ile yakıştırıyoruz ki? Çok yakışıklı ama Galatasaray'ımızda kalsın bence" şeklinde konuştu. Bu sözleriyle Öztekin, Icardi'nin yeteneklerine ve görünüşüne olan hayranlığını dile getirdi.

Sözlerinin hızla yayılmasıyla birlikte, Pelin Öztekin'in Icardi hakkındaki yorumları sosyal medyada ve spor medyasında büyük yankı uyandırdı. Galatasaray taraftarları, Öztekin'in ifadelerine olumlu tepkiler gösterirken, futbolseverler arasında da tartışmalar başladı.

Birçok kişi, Öztekin'in Icardi'yi takımın gözbebeği olarak nitelemesine ve yakışıklılığına vurgu yapmasına ilgiyle karşıladı. Ayrıca, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın da bir medya figürü olması, Öztekin'in sözlerinin daha fazla dikkat çekmesine neden oldu.

Pelin Öztekin, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Kendisine Icardi hakkındaki sözleri hatırlatılan güzel oyuncu, espri yaptığını ve Icardi'nin Galatasaray'da kalmasını istediğini belirtti. "Icardi bizim göz bebeğimiz. Takımımızın bu zamana kadar gelmiş en iyi forvetlerinden bir tanesi. Tipini beğeniyoruz ve yakışıklı, inkar da etmiyoruz. Magazin evli adamı bizlerle yakıştırıyor, onu anlamıyoruz. Wanda yengemiz var. Olmasaydı düşünürdüm. Yakışıklı bir adamın yanına yakıştırılmak güzel. Galatasaray'ımızda kalsın bizi mutlu eder" diyerek sözlerinin şaka amaçlı olduğunu vurguladı.