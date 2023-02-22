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Gecce Magazin Haberleri

Pelin Akil: "Yalnız olmadığımı biliyorum"

Oyuncu Pelin Akil Altan, saat gecce 04.17'de bir paylaşım yaptı. Depremin gerçekleştiği saatte paylaşımda bulunan Pelin Akil Altan, aniden uyandığını belirterek yaşanan deprem felaketi ile ilgili duygularını takipçilerine anlattı.

Pelin Akil:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-02-2023 14:40

Oyuncu Pelin Akil Altan, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan deprem, gece saat 04.17 sularında gerçekleşmişti.

PELİN AKİL ALTAN SAAT 04.25'TE PAYLAŞIM YAPTI

Tam olarak saat 04.17'de paylaşımda bulunan Pelin Akil Altan, gönderisine şu ifadeleri ekledi:

"Bu saatte aniden uyanıp, sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamamak, sıcak yatağından utanmak. Her an aynı durumda olabileceğimiz hissi... Yalnız olmadığımı biliyorum."

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