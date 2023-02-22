Pelin Akil: "Yalnız olmadığımı biliyorum"

Oyuncu Pelin Akil Altan, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan deprem, gece saat 04.17 sularında gerçekleşmişti.

PELİN AKİL ALTAN SAAT 04.25'TE PAYLAŞIM YAPTI

Tam olarak saat 04.17'de paylaşımda bulunan Pelin Akil Altan, gönderisine şu ifadeleri ekledi:

"Bu saatte aniden uyanıp, sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamamak, sıcak yatağından utanmak. Her an aynı durumda olabileceğimiz hissi... Yalnız olmadığımı biliyorum."