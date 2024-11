Peaky Blinders Dans Tiyatrosu'nun galasına ünlü akını

Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby’nin, 21 Kasım’da gerçekleşen prömiyerine sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Birce Akalay&Hakan Kurtaş, Hatice Arslan, Özge Özder&Sinan Güleryüz, Ekin Türkmen, Hivda Zizan Alp, Tansu Biçer ve Ece İrtem geceye katılan isimler arasındaydı.

TV dizisi Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight tarafından yazılan ve sahneye uyarlanan “Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby”, Benoit Swan Pouffer'ın yönettiği ve koreografisini yaptığı bir dans tiyatrosundan çok daha fazlasını sunuyor.

Muhteşem dramatizasyon, nefes kesen danslar ve ikonik müzikleri ile Shelby ailesinin heyecanlı hikayesi TV’den sonra tiyatro sahnesinde can buluyor.

Özel bestelenen müziklerin yanı sıra Nick Cave ve The Bad Seeds, Radiohead, Anna Calvi, The Last Shadow Puppets, Frank Carter & The Rattlesnakes ve Black Rebel Motorcycle Club'ın hazıradığı müzikler sahnede canlı orkestra tarafından seslendirildi.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde bulunan bir sokak çetesi üyelerinin hikayesini anlatan Peaky Blinders, 1880'lerden 1910'lara kadar faaliyet gösteren işçi sınıfı İngilteresinin sert ekonomik yoksunluklarından doğan bir grup. Ağırlıklı olarak alt ve orta sınıf geçmişe sahip genç suçlulardan oluşan hırsızlık, şiddet, haraç alma, yasa dışı bahis ve kumar piyasasını yönetme ile uğraşan üyeler, özel dikim ceketler, yakalı pardösüler, düğmeli ipek eşarplar, paçalı pantolonlar, deri çizmeler ve sivri düz şapkalardan oluşan özel kıyafetleriyle bu kez tiyatro sahnesinde arz-ı endam ettiler.