Parayı silip süpürtecek faiz oranı İş Bankası'ndan Neredeyse sıfırlandı

Ev sahibi olmak milyonların hayali. Kirada oturan ve ev sahibi olmayan vatandaşa Türkiye İş Bankası kollarını açtı. Türkiye İş Bankası ev sahibi olmak isteyen vatandaşın hayallerini gerçekleştirmek üzere yeni bir kampanya düzenledi. Konut kredisi kampanyası ile birlikte 120 ay vade ile düşük faiz imkanlarını sunarak 800.000 Tl'ye varan ödeme yapacak.

Türkiye İş Bankası konut kredisi desteği

Özellikle de son senelerde ülkemizdeki konut fiyatlarındaki artış vatandaşı tedirgin ediyor. Ev alma hayalini rafa kaldıran vatandaşın imdadına Türkiye İş Bankası yetişiyor. İş Bankası, 120 ay geri ödemeli konut kredisi kampanyası ile vatandaşı hayalini kurduğu eve ulaştırıyor.

Sadece birkaç şarta

İş Bankası, sadece bir kaç şartı taşıyan bireye sunduğu kredi miktarı 800.000 tl'ye ulaşıyor. Konut fiyatlarındaki artıştan ziyade kira fiyatlarının da kat be kat artması vatandaşın cebini zorlarken, İş Bankası, 120 ay geri ödemeli konut kredisi kampanyası çok rağbet göreceğe benziyor.

Türkiye İş Bankası kredi kampanyası ile faiz oranlarının en yüksek seviyeye ulaştığı günümüzde bireye özel ve esnek ödeme planı ile rağbet görüyor. Vatandaşın imkanına göre değişkenlik gösteren faiz oranları özellikle de konut kredisi kullanmak isteyen bireye özel düşük faiz oranları şaşırtıyor.

Kredi Tutarı: 800.000,00 TL

Kredi Vadesi: 120

Faiz Oranı: %2,85

Taksit Tutarı: 23.610,18 TL