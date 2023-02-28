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Gecce Magazin Haberleri

Pandemide çekilen "Hadi, Go!" Berlin'de ödül kazandı.

Bu yıl 14. kez düzenlenen Berlin Bağımsız Film Festivali'nde (Berlin Independent Film Festival - BIFF) kısa belgesel kategorisinde yarışan "Hadi, Go!" katıldığı ilk festivalden ödülle döndü.

Pandemide çekilen
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 28-02-2023 13:04

Dünya prömiyerini 19 Şubat'ta BIFF'te yapan "Hadi, Go!" festivalin "En İyi Kısa Belgesel"i seçildi.

Berlin'de yaşayan çift Nurcan Ercan Faulk ve John Faulk'un Türk-Amerikan ortak yapımı olan "Hadi, Go!"nun yönetmeni ise Imran Ahmed. Filmde kendilerini canlandıran çifte çocukları da eşlik ediyor.

"Hadi, Go!" belgeselinde, filmin metin yazarlığını da üstlenen Nurcan Ercan Faulk'un "Türkiye üçlemesi" adını verdiği ve kendi yaptığı yürüyüşlerin ilki olan, "Berlin- İstanbul Yürüyüşü" anlatılıyor.

"Hadi, Go!", 7 ayda tamamlanan bu yürüyüşün çok büyük zorluklar içeren pandemi döneminde gerçekleşmiş olmasına rağmen hem fiziksel hem de zihinsel bir dönüşümü nasıl mümkün kıldığını filmin süresi olan 6,5 dakika içinde sinema diliyle izleyicisine aktarmayı başarıyor.

Dünyanın çevresi kadar bir mesafeyi 10 yıl içinde yürümeyi kendine hedef koyan Nurcan Ercan Faulk, hedefindeki toplam 40.075 kilometrenin dörtte birlik bölümünü şimdiden tamamladığını söylüyor.

Nurcan Ercan Faulk, @hadigofit adlı Instagram hesabında, yürüyüşleriyle ilgili       paylaşımlar yaparak başkalarına da ilham olmaya devam ediyor.

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