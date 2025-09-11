Özlem Ada Şahin’den Otel Jestine Tepki: “Hiç Sevmem Böyle Şeyleri”

Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, tatil için gittikleri Yunanistan’da kaldıkları otelin sürpriziyle şaşkına döndü. Ancak bu jest çifte romantik gelmedi.

Berkay ve Özlem Ada Şahin’in Santorini Tatili

2016 yılında dünyaevine giren Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, evliliklerini yıllardır mutlu bir şekilde sürdürüyor. Çift, 2017’de kızları Arya’yı, iki yıl sonra ise Zeynep Mira’yı kucaklarına aldı. İki çocuklu aile, bu kez tatil rotasını Yunanistan’ın ünlü destinasyonu Santorini Adası olarak seçti.

Otelin Jestini Beğenmediler

Santorini’de lüks bir otelde konaklayan çift, sabah kahvaltısında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Otel görevlileri, kahvaltıyı kalp şeklinde hazırlanmış bir tepside, gül yaprakları eşliğinde havuza bıraktı. Ancak bu sürpriz çiftin hoşuna gitmedi.

Özlem Ada Şahin’den Açıklama

Sürpriz karşısında duygularını gizlemeyen Özlem Ada Şahin, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Yüz ifademi görmeniz lazımdı. Çünkü ben hiç sevmem böyle şeyleri.”

Eşi Berkay da benzer bir tutum sergileyerek otelin jestini fazla gösterişli buldu. Böylece çiftin sade tatil anlayışı, otelin romantik jestiyle örtüşmedi.