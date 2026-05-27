Özgü Kaya’dan Murat Dalkılıç İtirafı: “Onu Ben Tavladım”

Bir süredir şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer alan oyuncu Özgü Kaya katıldığı programdaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çiftin uyumu sık sık konuşulurken Kaya’nın ilişkileriyle ilgili yaptığı samimi itiraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu ilişkilerinin nasıl başladığıyla ilgili soruya verdiği yanıtla izleyenleri şaşırttı. Kaya “Onu ben tavladım” sözleriyle aşk hikâyelerinin ilk adımını kendisinin attığını anlattı.

“Birbirimizin Yansıması Gibi Olduk"

Murat Dalkılıç ile arasında güçlü bir uyum olduğunu ifade eden oyuncu birlikte geçirdikleri zamanın kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Kaya “Yan yana geldiğimizde birbirimizin yansıması gibi olduk” sözleriyle ilişkilerini tarif etti. Çiftin doğal halleri ve gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeleri de hayranlarının dikkatini çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları ikilinin enerjisinin birbirine çok yakıştığı yönünde yorumlar yaptı.

Oyunculuk Yolculuğunu Anlattı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Özgü Kaya oyunculuk kariyerine nasıl başladığını da anlattı. Eğitim sürecinde kamera önü alanıyla yakın çalışan hocalarının kendisine büyük destek verdiğini belirten oyuncu o dönemin hayatındaki kırılma noktası olduğunu dile getirdi. Kaya “Neden olmasın diye düşündüm ve kendimi bir anda bu mesleğin içinde buldum” ifadeleriyle oyunculuk yolculuğunu özetledi.

“Herkesin Işığı Farklı"

Programda sektör içindeki rekabet ortamına dair de konuşan oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnsanların kendi değerinin farkında olması gerektiğini söyleyen Kaya başkalarının başarısından rahatsız olmak yerine bundan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu “Herkesin yeteneği ve güzelliği başka” diyerek sektör içindeki kıyas kültürüne farklı bir bakış sundu.

Sezen Aksu Hayali

Özgü Kaya ileride bir müzikal projede yer alma ihtimaline de sıcak baktığını söyledi. Böyle bir projede canlandırmak istediği ismi açıklayan oyuncu Sezen Aksu’ya duyduğu hayranlığı dile getirdi. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Kaya’nın programdaki sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.