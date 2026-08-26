Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'nin Şöhret Öncesi TikTok Canlı Yayın Videosu Ortaya Çıktı!

Türkiye'nin son dönemde müzik piyasasını kasıp kavuran ve en hızlı yükselen gruplarından biri olan Manifest sadece hit şarkılarıyla değil, üyelerinin renkli geçmişleriyle de gündemden düşmüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan grubun en dikkat çeken isimlerinden Hilal Yelekçi'nin profesyonel müzik kariyerine adım atmadan önceki eski TikTok canlı yayın görüntüleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Hayranları tarafından büyük bir merakla paylaşılan videolarda genç yıldızın samimi halleri ve şarkı söylediği anlar dikkat çekti.

Pinkeu Adıyla Sosyal Medyada Ve Dans Dünyasında Fırtına Estirmişti

2001 doğumlu Hilal Yelekçi akademik başarısının yanı sıra çok küçük yaşlardan itibaren dans ve müzikle yakından ilgilendi. Özellikle K-pop kültürüne duyduğu büyük tutkuyla tanınan yetenekli isim profesyonel kariyeri öncesinde sosyal mecralarda Pinkeu kullanıcı adıyla kendi kitlesini oluşturmuştu. High Heels, Street Jazz ve Hip-Hop gibi farklı dans disiplinlerinde kendisini geliştiren Hilal aynı zamanda K-pop koreografileri üzerine dans eğitmenliği de yapıyordu.

Daha önce Türkiye'nin en sevilen bağımsız müzik projelerinden biri olan Doğa İçin Çal bünyesinde yer aldığı da ortaya çıkan genç yıldız sahne estetiği ve kamera karşısındaki rahatlığıyla Manifest öncesinde de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Big5 Türkiye Yarışmasından Manifest Grubuna Uzanan Yolculuk

Manifest üyesi Hilal Yelekçi'nin, geçmiş yıllarda TikTok'ta canlı yayında şarkı söylemeye çalıştığı anlar dikkat çekti.pic.twitter.com/Yug654LZII — Populicc (@populicc) August 25, 2026

Hilal Yelekçi'nin hayatındaki kırılma noktası Hypers New Media tarafından düzenlenen ve altı ay süren zorlu Big5 Türkiye yarışması oldu. Vokal performansı, takım çalışması, sahne duruşu ve koreografi becerilerinin sınandığı yarışmada büyük başarı gösteren Hilal; Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay ile birlikte Manifest grubunun 6 üyesinden biri olmaya hak kazandı.

2025 yılında çıkardıkları Zamansızdık çıkış parçasıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yapan grup ardından yayınladıkları Arıyo, KTS ve iddialı ilk albümleri Manifestival ile kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşarak dev bir hayran kitlesi edindi.

Eski Canlı Yayın Videoları Sosyal Medyayı Salladı

Grubun popülaritesinin günden güne artmasıyla birlikte hayranlar üyelerin geçmiş dijital ayak izlerini araştırmaya devam ediyor. Son olarak Hilal'in evinde açtığı TikTok canlı yayınlarında takipçileriyle sohbet edip şarkılar seslendirdiği doğal ve sempatik görüntüleri keşfedildi. Şöhret öncesi yıllara ait bu samimi anlar sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.