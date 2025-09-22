Özge Özpirinçci İtalya’da Verissimo’da Gözyaşlarını Tutamadı

Özge Özpirinçci, İtalya’daki Verissimo programında babasını anarken gözyaşlarına boğuldu. Ünlü oyuncu, yeni dizisi Sakıncalı ile ekrana dönüyor.

Yayın Tarihi : 22-09-2025 09:20

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, İtalya’da katıldığı televizyon programında duygu dolu anlar yaşadı. Milano’da çekimleri yapılan popüler program Verissimo’ya konuk olan başarılı oyuncu, geçtiğimiz yıl ALS hastalığı nedeniyle kaybettiği babası Kadri Emrah Özpirinçci’yi anarken gözyaşlarını tutamadı.

İtalyan Seyircileri Derinden Etkiledi

Bu sezonun ilk Türk konuğu olarak programa çıkan Özpirinçci, babasından söz ederken stüdyoda duygusal bir atmosfer oluştu. Samimi ifadeleriyle seyircileri etkileyen oyuncunun gözyaşları, programın tanıtım videosunda da yayınlandı. Söz konusu anlar, “Özge Özpirinçci, babasını hatırlayınca duygulandı” notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

Yeni Projesiyle Gündemde

39 yaşındaki ünlü oyuncu, son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol aldı. Bu sezon ise iddialı yapım Sakıncalı ile izleyici karşısına çıkacak. Özpirinçci, dizide daha önce İlk ve Son projesinde birlikte çalıştığı Salih Bademci ile yeniden başrolü paylaşacak. Oyuncunun hem kariyerindeki başarısı hem de özel hayatındaki samimiyeti, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Kariyerinde Yeni Bir Sayfa

İtalya’daki televizyon programında yaşadığı duygusal anların ardından, Özpirinçci’nin yeni dizisi için hazırlıklarını sürdürmesi dikkat çekiyor. Hayranları, onun hem ekran performansını hem de içten açıklamalarını merakla izlemeye devam ediyor.

