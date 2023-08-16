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Özge Özacar'dan yeni anlaşma

FOX'un sevilen dizisi "Kısmet"nin başrol oyuncusu Özge Özacar, bir reklam anlaşması imzaladı.

Özge Özacar'dan yeni anlaşma
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 16-08-2023 12:30

Özge Özacar, yaz boyunca "Kısmet" dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkmış ve performansıyla beğeni toplamıştı. Geçen yıl ise Ata Demirer'in komedi filmi "Bursa Bülbülü"nde gösterdiği yetenekle adından söz ettiren Özacar, şimdi ise reklamcıların dikkatini çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özge Özacar, bir ayakkabı dükkanının marka yüzü olarak seçildi ve marka ile bir yıllık anlaşma imzaladı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz pazar günü reklam çekimleri için kamera karşısına geçti. Hem dizi oyunculuğundaki başarısı hem de televizyon ekranlarında sergilediği performans sayesinde reklam dünyasında da ilgi gören Özacar'ın, marka ile yapacağı işbirliği merakla bekleniyor.

Özge Özacar'ın hem dizi projelerindeki hem de reklam anlaşmalarındaki başarısı, kariyerinin yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor. Hem oyunculuğu hem de görünüşüyle dikkat çeken Özacar'ın gelecekte daha da geniş bir izleyici kitlesiyle buluşması muhtemel.

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