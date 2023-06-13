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Özer Mollamehmetoğlu sezona yine kupayla başladı!

Özer Mollamehmetoğlu, Cem Bora Kalaycıoğlu ve Kemal Soylu’dan oluşan driftin en eski ve köklü takımı Teamart Motorsport, sezona yine iddialı başladı.

Özer Mollamehmetoğlu sezona yine kupayla başladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-06-2023 13:15

Drift Otomobil Sporları Kulübü’nün 2009 yılından bugüne her yıl gerçekleştirdiği Apex Masters Türkiye Şampiyonası’nda piste çıkan Teamart Motorsport pilotları, Türk ve yabancı pilotların yarıştığı seride tekrardan kupa almayı başardı. İzmir Körfez Pisti’nde gerçekleştirilen sezonun ilk etabında zorlu bir mücadele veren Teamart Motorsport şampiyonluğun favorileri arasında gösteriliyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da iddiasını sürdüren Teamart pilotları Özer Mollamehmetoğlu, Cem Bora Kalaycıoğlu ve Kemal Soylu, 12 Ağustos’ta Bursa Yunuseli Havalimanı’ndaki ikinci etapta tekrardan tozu dumana katmak için hazırlıklarına başladılar bile.

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