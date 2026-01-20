Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Türk sinema ve televizyon dünyasının en sevilen çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, küçük oğulları Kerem’in yeni yaşını renkli bir kutlamayla taçlandırdı. Ocak 2023'te dünyaya gelen ve bugün (Ocak 2026) 3. yaşına giren Kerem için ailesi unutulmaz bir tema hazırladı.

"Sevimli Balık Pupi" Konseptli Doğum Günü

Sosyal medyayı aktif kullanan ve aile paylaşımlarıyla sık sık beğeni toplayan çift, bu kez Kerem’in sevdiği bir karakteri kutlamanın merkezine taşıdı:

Tema: Kerem’in 3. yaş günü için "Sevimli Balık Pupi" konsepti seçildi. Balonlardan pastaya kadar her detay deniz altı dünyasını yansıtan mavi tonlar ve sevimli balık figürleriyle süslendi.

Aile Pozu: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, büyük oğulları Karan ve doğum günü çocuğu Kerem ile birlikte objektiflere mutluluk pozları verdi.

Instagram’da Beğeni Yağmuru

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, kutlamadan en özel kareleri milyonlarca takipçisi bulunan Instagram hesaplarından paylaştı. Fotoğrafların altına kısa sürede binlerce tebrik mesajı ve "Maşallah" yorumları yağdı: